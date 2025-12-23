Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convivencia, fiesta y hermanamiento

Cuando los goles sirven para unir culturas en Mérida

El deporte como herramienta para la integración

Un domingo de fútbol para romper barreras.

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El polideportivo La Antigua de Mérida acogerá el próximo domingo, a partir de las 10.00 horas, el I Torneo de Fútbol Sala organizado por la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de Nazaret, una cita deportiva que nace con el fin de promover la convivencia intercultural a través del deporte. El evento contará con entrada gratuita y barra a precios populares. La iniciativa fue presentada ayer por el edil de Deportes, Antonio Marín, el representante de la Hermandad Vera Cruz, Juan Antonio Domínguez, y la coordinadora de la Fundación Cepaim, Virginia Romo. Según señalaron, el torneo pretende crear un espacio de convivencia basado en el respeto, la cercanía y la integración social, de manera que trascienda lo deportivo y se convierta en “una jornada de encuentro entre los valores y los barrios”.

