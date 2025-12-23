Convivencia, fiesta y hermanamiento
Cuando los goles sirven para unir culturas en Mérida
El deporte como herramienta para la integración
El polideportivo La Antigua de Mérida acogerá el próximo domingo, a partir de las 10.00 horas, el I Torneo de Fútbol Sala organizado por la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de Nazaret, una cita deportiva que nace con el fin de promover la convivencia intercultural a través del deporte. El evento contará con entrada gratuita y barra a precios populares. La iniciativa fue presentada ayer por el edil de Deportes, Antonio Marín, el representante de la Hermandad Vera Cruz, Juan Antonio Domínguez, y la coordinadora de la Fundación Cepaim, Virginia Romo. Según señalaron, el torneo pretende crear un espacio de convivencia basado en el respeto, la cercanía y la integración social, de manera que trascienda lo deportivo y se convierta en “una jornada de encuentro entre los valores y los barrios”.
