Mérida da un paso más para proteger a sus trabajadores frente al acoso

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hace unos días el Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral en el Ayuntamiento de Mérida para garantizar la protección y establecer, "como principio básico", el derecho de los trabajadores públicos a recibir un trato "respetuoso y digno". De esta manera, el portavoz municipal y delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha destacado que el consistorio emeritense "reconoce la necesidad de prevenir conductas de acoso en el trabajo, imposibilitando su aparición y erradicando todo comportamiento que pueda considerarse constitutivo del mismo en el ámbito laboral". Todo ello, ha sostenido el concejal, "enfatizando la no aceptabilidad de las conductas de acoso en el trabajo", así como, "de forma coherente, planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas cuando estas se produzcan".

Comité de Seguridad y Salud

En este sentido, ha señalado que el pasado 5 de diciembre el Comité de Seguridad y Salud aprobó este protocolo de prevención y actuación en situaciones de posible acoso laboral y se pidió al Gabinete Jurídico que emitiera informe correspondiente sobre el mismo, un hecho que ocurrió el pasado 15 de diciembre, donde a la vista de todo lo expuesto, la letrada no ve inconveniente en la continuación del trámite del presente protocolo de actuación frente al acoso laboral. Además, Fuster ha avanzado que, mediante el Servicio de Recursos Humanos, se dará la máxima difusión a todos los trabajadores, a través del Portal del Empleado. Del mismo modo, se procederá a su notificación a los representantes de las centrales sindicales del ayuntamiento emeritense, así como a las personas integrantes de la Mesa de Seguridad y Salud Laboral.