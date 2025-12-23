Mérida recurre a la tecnología para ayudar a combatir la soledad no deseada de sus mayores

La Federación de Universidades Populares (FEUP) pondrá en marcha en Mérida el programa Amparo, una iniciativa destinada a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de 65 años mediante el uso de herramientas tecnológicas. El proyecto, que se desarrollará entre los meses de enero y febrero en el centro cultural Nueva Ciudad, contempla cinco acciones formativas, cada una con una duración de 10 horas, en horario de mañana.

La delegada de Universidad Popular, Pilar Amor, explicó durante la presentación de la iniciativa que esta nace con el objetivo de “favorecer la interacción social y combatir el aislamiento mediante el uso de las tecnologías actuales”, siempre con contenidos adaptados a las necesidades de las personas mayores para garantizar un aprendizaje accesible y significativo que refuerce su autonomía digital.

Por su parte, la formadora del proyecto Irene Cebriano informó de que las personas que estén interesadas en participar en las diferentes acciones formativas podrán inscribirse a través de una encuesta de Google y de la Universidad Popular, eligiendo el taller que mejor se adapte a sus intereses.

Los talleres

Entre las propuestas destaca el taller ‘Del uso de internet a la realidad virtual’, que se celebrará del 19 al 22 de enero, y permitirá a los participantes experimentar con gafas de realidad virtual para jugar, subir a una noria o disfrutar de distintas experiencias inmersivas sin necesidad de moverse de su asiento.

Del 26 al 29 de enero se impartirá la formación ‘Aprende a utilizar el móvil: cómo comunicarte con tu familia en lo digital’, centrada en el uso de WhatsApp para enviar audios, realizar videollamadas o compartir vídeos. A continuación, del 2 al 5 de febrero, se abordará la gestión de imágenes con el taller ‘Cómo hacer, retocar y organizar tus fotos y vídeos’, donde los asistentes aprenderán a ordenar contenidos en sus dispositivos móviles.

La formación continuará del 16 al 19 de febrero con el taller ‘Utiliza la banca digital de manera segura’, orientado a realizar operaciones bancarias básicas y a prevenir riesgos relacionados con la seguridad financiera. El ciclo concluirá del 23 al 26 de febrero con una sesión dedicada al uso de asistentes de voz como Alexa, OK Google o Siri.

Las sesiones se desarrollarán en formato grupal, con acompañamiento continuo de los formadores, y se habilitará además un grupo de WhatsApp para fomentar la comunicación y la interacción entre los participantes más allá del aula. Asimismo, cabe destacar que el programa está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Hogares unipersonales

La delegada recordó que en Extremadura cerca de 60.000 personas mayores de 65 años viven solas, una cifra que en Mérida se traduce en aproximadamente 6.600 hogares unipersonales, de los cuales el 70% están encabezados por mujeres. En este contexto, subrayó el compromiso del equipo de gobierno municipal para seguir impulsando políticas que luchen contra la soledad no deseada, en línea con otros programas como Lazos, implantado en 2021.