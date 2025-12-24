El Ayuntamiento de Mérida defiende que la ubicación del tiovivo de la plaza de España es legal

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, manifestó ayer que la ubicación del tiovivo de la plaza de España no depende de un informe del Consorcio de la Ciudad Monumental, ya que se encuentra "en la vía pública y no está pegado al edificio", en alusión a la concatedral de Santa María. Cabe recordar que La Fundación para la Defensa de la Naturaleza y el Patrimonio Extremeño (Fondenex) denunció que el montaje de la atracción en este lugar vulneraba la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura al obstaculizar la contemplación de un monumento protegido y alterar un entorno histórico.

El portavoz del grupo municipal popular, Santiago Amaro, aprovechó ayer el pleno municipal para cuestionar al primer edil sobre el motivo que le había llevado a elegir esa ubicación y si había posibilidad de que retornara al espacio de la plaza que ocupaba, frente al edificio Palacio de la China. "Se tomó la decisión porque había una previsión de actividades importante en la plaza y se pensó que iba a molestar más donde estaba", respondió Osuna.

Volverá a su sitio

"Ha sido por no ocupar más espacio en la plaza, después de haber retirado el famoso quiosco de prensa, quedaba un espacio muy liberado de público", añadió el regidor municipal, quien avanzó a su vez que la idea del Gobierno municipal es que el tiovivo vuelva a su ubicación inicial. "Volverá a su sitio si el propietario quiere montarlo, pero no hay nada extraño detrás del cambio", subrayó para dar por zanjado el asunto.