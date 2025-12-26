Mérida celebrará el décimo aniversario de su Joven Orquesta con un concierto extraordinario

La Joven Orquesta Ciudad de Mérida (JOCME) celebrará su décimo aniversario con un concierto extraordinario que tendrá lugar este domingo 28 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos de la ciudad. El evento contará con un recorrido musical por la trayectoria de la formación y ya quedan pocas localidades, por lo que quien quiera asistir aún está a tiempo de hacerse con una de ellas en la sede de la orquesta, ubicada en el número 20 de la calle Adriano, al precio de tres euros.

La presentación del concierto en rueda de prensa ha contado este viernes con la presencia de la delegada de Festejos, Ana Aragoneses; el delegado de Cultura, Antonio Vélez; y la directora de la JOCME, Pilar Vizcaíno. En su intervención, la edil ha explicado que la JOCME es un proyecto impulsado en 2015 por el ayuntamiento y que desde entonces “no ha dejado de crecer”. A su juicio, se trata de “mucho más que una orquesta”, al definirla como un proyecto educativo, artístico y humano que demuestra “los frutos que se obtienen cuando se apuesta por la cultura y la juventud”.

La figura de su directora

Asimismo, Aragoneses Ha destacado especialmente la figura de Vizcaíno, cuya dedicación y compromiso han sido “claves para convertir a la JOCME en un referente cultural y un motivo de orgullo para la ciudad”. En este punto, la delegada ha reafirmado el respaldo municipal a este proyecto musical emeritense, agradeciendo la implicación de los jóvenes músicos, sus familias y el equipo docente.

Por su parte, Vélez ha señalado que la Joven Orquesta representa un compromiso que va más allá de lo estrictamente musical, al tratarse de una cantera de jóvenes intérpretes que han crecido vinculados a la música. En esta línea, el delegado ha indicado que el décimo aniversario supone “una celebración del camino recorrido y del esfuerzo colectivo” de alumnado, profesorado, familias y administración local.

La orquesta

La directora de la orquesta ha recordado que el primer concierto de la JOCME se celebró el 23 de diciembre de 2010 con apenas 16 músicos, mientras que actualmente cuenta con 74 instrumentistas. Ha resaltado además el carácter supralocal del proyecto, con integrantes procedentes no solo de Mérida y su entorno, sino también de otros puntos de Extremadura y de ciudades como Salamanca, Sevilla o Madrid.

En cuanto al programa del concierto, Vizcaíno ha explicado que se tratará de “un repaso por toda nuestra historia”, con un recorrido musical que va desde los primeros repertorios de Disney hasta propuestas más actuales como la música electrónica, reflejando la evolución que ha tenido la orquesta a lo largo de esta década.