Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias

Las actuaciones de Shuli, Mecanomanía y Los Cassettes tendrán lugar el martes

Iluminación navideña en la Plaza de España de Mérida.

Iluminación navideña en la Plaza de España de Mérida. / JAVIER CINTAS

El Periódico Extremadura

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha anunciado este viernes el aplazamiento de los conciertos programados para mañana saábado, en la Plaza de España, debido a las malas previsiones meteorológicas. Según ha informado el consistorio, las actuaciones se celebrarán finalmente el próximo 30 de diciembre, manteniendo los mismos horarios previstos inicialmente, con el objetivo de garantizar la seguridad del público y de los artistas.

Los conciertos

En concreto, la programación musical comenzará a las 18.00 horas con las raíces flamencas del artista emeritense Shuli. A las 20.00 horas será el turno de Mecanomanía, un tributo a Mecano que repasará los grandes éxitos de la legendaria banda del pop español. Por último, la jornada musical se cerrará a las 22.00 horas con el grupo Los Cassettes, que ofrecerá un concierto con lo mejor del pop español.

