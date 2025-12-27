Una Extremadura Digna reclama un hogar para las personas sin techo en Mérida

Miembros de Una Extremadura Digna–Soberanía y Trabajo (UED-SYT) se han reunido este sábado en el Comedor Social de Mérida junto a personas sin hogar para denunciar la situación de abandono que, en su opinión, sufren decenas de personas que carecen de vivienda en la capital extremeña. Por ello, desde la formación reclaman a la Junta de Extremadura y al ayuntamiento emeritense la apertura inmediata de un hogar o recurso estable que garantice alojamiento y condiciones de vida dignas, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas.

“No estamos hablando de caridad, sino de derechos básicos”, han señalado desde UED-SYT, al considerar que existen recursos públicos suficientes para afrontar esta situación. La organización también ha puesto el foco en la desigualdad de plazas en el comedor, al asegurar que hay 20 para hombres y cinco para mujeres. A su juicio, esta diferencia es “una situación injustificable que deja a muchas mujeres en una mayor situación de vulnerabilidad”, por lo que piden una ampliación de las destinadas a mujeres.

Cabe recordar que Mérida activó el pasado 16 de diciembre el programa Ola de Frío 2025-2026 con el objetivo de reforzar la atención a las personas sin hogar durante los meses más fríos del año. El programa cuenta con una veintena de plazas, disponibles en horario de 18.00 a 09.00 horas, y ofrece cena, desayuno y pernocta en el comedor social. Asimismo, las personas usuarias podrán acceder a servicios de duchas, lavandería y ropero.

Movilizaciones

Por otra parte, UED-SYT ha anunciado además su participación en futuras movilizaciones para reclamar más recursos destinados a personas sin hogar en Mérida, Badajoz y otras localidades de Extremadura, así como una atención social y sanitaria integral. “Las personas sin techo no pueden seguir siendo invisibles ni desplazadas fuera de los centros urbanos”, han advertido.

En esta línea, el colectivo ha criticado que las administraciones públicas prioricen inversiones en actividades lúdicas y turísticas frente a políticas sociales estructurales. “Mientras se destinan fondos a eventos y promoción turística, hay personas durmiendo en la calle”, han denunciado.