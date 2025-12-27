Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evento navideño

La Cofradía Ferroviaria de Mérida abre hoy sus puertas al Paje Real con regalos, migas y villancicos

El encuentro tendrá a partir de las 12.30 horas, en la calle Marquesa de Pinares, junto al Economato

Carroza de la cabalgata de Reyes de Mérida.

Carroza de la cabalgata de Reyes de Mérida. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La Cofradía Ferroviaria celebrará hoy la esperada visita del Paje Real, una actividad pensada para disfrutar en familia y mantener viva la tradición navideña entre los más pequeños. El encuentro se desarrollará a partir de las 12.30 horas, en la calle Marquesa de Pinares, junto al centro de ocio Economato.

Durante la jornada, los niños podrán entregar sus cartas al Paje Real en el tradicional Buzón Real, recibiendo además pequeños regalos como recompensa por su ilusión. La organización ha preparado un ambiente festivo con decoración navideña, juegos de luces y música, gracias a la actuación de un dj con villancicos.

Migas gratis

Cabe destacar que el evento contará también con una vertiente gastronómica, ya que se ofrecerán migas gratuitas con una consumición, además de que se instalará una barra con precios populares, lo que convertirá la cita en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Desde la Cofradía Ferroviaria animan a la participación y destacan el carácter abierto, familiar y solidario de la iniciativa, que busca compartir unas horas de convivencia en fechas señaladas. “¡Os esperamos!”, señalan desde la organización.

