Cargue usted con el Mochuelo: cuando la Navidad convierte a Mérida en la capital de la solidaridad

La Navidad tiene sonidos inolvidables que van más allá de ‘All I want for christmas is you’ de Mariah Carey o los ‘Palillos y panderos’ de la Niña Pastori, que bombardean a diario el discurrir de los días navideños. En Mérida, uno de esos sonidos -que nos evoca otras épocas y que están vinculados al espíritu solidario de los emeritenses y de los colectivos que se esfuerzan en conseguir llevar algo de esperanza a las personas más necesitadas- es el de la Campaña del Mochuelo.

El Mochuelo es una iniciativa solidaria referente de Mérida. / EL PERIÓDICO

Por los cielos de Mérida, o más bien a través de las líneas telefónicas, ya sobrevuela el Mochuelo. Un Mochuelo que, allí donde se posa, consigue un donativo. Será hoy lunes y mañana martes, de 12.30 a 14 horas, desde la Cadena Ser, cuando podamos escuchar su melodía solidaria.

Historia

Desde su inicios, la cuña radiofónica, con villancico de fondo, que decía «Cargue usted con el Mochuelo», taladraba los oídos de los oyentes de la radio que sabían que, entre el 26 y el 30 de diciembre, el Mochuelo podría llegar a su aparato telefónico.

El Mochuelo inició su primer vuelo a iniciativa de Radio Juventud en la Navidad de 1961 como narra en este periódico el Cronista Oficial de Mérida, Fernando Delgado, «con José María Marín como promotor y con la colaboración de Manuel Gijón, Pepe Manchón y el sacerdote Basilio Perianes».

Tras algunos años de parón, en 1981, el propio Fernando Delgado, junto a Gijón y Manchón, retoma la campaña en el pequeño estudio de la Cadena Ser, ubicado en la bodega del antiguo Emperatriz, actual Mérida Palace, y donde en su día estuvo el bar La Parrilla.

Al año siguiente, llegó a la campaña el gran valedor de la misma, Don Guillermo Soto Burgos quien formaría un gran equipo de colaboradores que se distribuían tanto en el propio estudio de radio, para llevar el programa y las llamadas, como en el ‘despacho provisional’ donde comenzaban su trabajo de captación varias semanas antes.

Dinámica

La dinámica del programa, que se mantiene aunque con algunas variantes propias del paso del tiempo, era comenzar una cadena de llamadas donde, desde la primera, el receptor de la misma ofrecía su aportación y ‘pasaba el Mochuelo’ a otra persona y así sucesivamente.

Tal era el éxito -el programa lo escuchaba ‘todo Mérida’- que muchos emeritenses esperaban a que sonara el teléfono de sus domicilios y, si se daba el caso, salir en la radio. Además, tenían la lista con los posibles ‘enmochuelados’, por si el primer designado ya lo había estado. Si tener teléfono, en los orígenes de la campaña era una especie de lujo, el que te llamaran suponía un momento efímero de ‘notoriedad’.

Fernando Delgado era quien ponía la voz desde la Cadena Ser en sus inicios. Posteriormente la Campaña radiofónica pasó a la Cadena Cope durante varios años. Después viajó hasta la Emisora Municipal Radio Forum y, posteriormente, en 2021, en Onda Cero.

Finalmente en el año 2023, el Mochuelo regresó a su casa. A la Cadena Ser desde donde vuelve a posarse en los hogares de los emeritenses. Durante prácticamente toda su historia, la campaña se ha desarrollado desde el 26 al 30 de diciembre y, en casos como en los años en los que se celebraba en Radio Forum, con emisiones que duraban prácticamente todo el día hasta bien entrado el horario nocturno, como así sucedía también en los primeros años de la Ser.

En la actualidad, la campaña se celebra durante dos días, en el horario en el que la emisora tiene abierta su franja local y, desde allí, con la tradicional apertura por parte del alcalde, va pasando de mano en mano, por empresarios, políticos, ciudadanos, deportistas, etc... hasta finalizar, en la mayoría de las ocasiones, con la intervención del Arzobispo de Mérida-Badajoz.

A lo largo de su historia, el Mochuelo ha ido creciendo hasta convertirse en una referencia social en la ciudad, una tradición navideña en Mérida, canalizando donaciones económicas destinadas a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. El Mochuelo representa un espíritu de solidaridad y compromiso comunitario, reforzando el papel de la radio como herramienta de cohesión social.

Tras el fallecimiento, en el año 2022, de Guillermo Soto, tomó las riendas de la Campaña Cristóbal García quien, desde entonces y con un gran equipo, se encarga de soltar el Mochuelo cada navidad en la ciudad de Mérida.

Así que, estén atentos en el transcurso de estos días a su teléfono, puede sonar en cualquier momento para decirle aquello de «le llamamos desde la Campaña del Mochuelo. ¿Quiere usted cargar con el Mochuelo? Háganlo, es por una buena causa».