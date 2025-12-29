Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cáceres pierde poblaciónLa vivienda en ExtremaduraCierre de AlmarazEl viejo 'Licen'Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cadena SER

El Mochuelo alza el vuelo en Mérida con 7.700 euros para la solidaridad

La histórica campaña vuelve a movilizar a la capital extremeña por Navidad

Arranca la campaña del Mochuelo con una aportación de 7.700 euros del ayuntamiento.

Arranca la campaña del Mochuelo con una aportación de 7.700 euros del ayuntamiento. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha abierto este lunes la tradicional campaña solidaria del Mochuelo, que alcanza su 44 edición y que ha arrancado con una aportación municipal de 7.700 euros. La cantidad se ha consignado como subvención nominativa en los presupuestos del ayuntamiento y se ha realizado en nombre de la corporación y de la ciudad. El primer edil de la capital extremeña ha participado en la apertura de la campaña durante el programa que se ha emitido en directo desde la Cadena SER, desde donde ha contactado con representantes del sector empresarial para impulsar la recaudación de fondos. El primer edil emeritense ha animado también a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria.

Arranca la campaña del Mochuelo con una aportación de 7.700 euros del ayuntamiento.

Arranca la campaña del Mochuelo con una aportación de 7.700 euros del ayuntamiento. / El Periódico Extremadura

57.700 euros

Durante su intervención, ha recordado que se trata de "la campaña solidaria más longeva de nuestra región, que forma parte de la historia de la ciudad". En este sentido, Osuna ha señalado que esta trayectoria convierte a Mérida "en capital de la solidaridad, gracias a valores como la fraternidad, la unión y la participación ciudadana para llevar esperanza a las personas necesitadas". El despacho provisional de la campaña se ha instalado este año en la sede de la Junta de Cofradías y permanecerá abierto hasta el próximo mes de enero. Desde este espacio se gestionarán las llamadas a entidades y organizaciones colaboradoras, así como la recogida de las aportaciones ciudadanas. En la última edición de la campaña del Mochuelo se repartieron 57.700 euros entre las instituciones benéficas, según ha informado este lunes el consistorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
  2. Un aparcamiento subterráneo en la plaza de España de Mérida
  3. La Mariposa Blanca reparte en Mérida el tercer premio de la Lotería de Navidad en un día difícil
  4. El Ayuntamiento de Mérida defiende que la ubicación del tiovivo de la plaza de España es legal
  5. Amaro (PP) asegura que los vecinos de Mérida han “penalizado' a Osuna por confrontar con Guardiola
  6. La Cofradía Ferroviaria de Mérida abre hoy sus puertas al Paje Real con regalos, migas y villancicos
  7. Una Extremadura Digna reclama un hogar para las personas sin techo en Mérida
  8. Estos son los tres escaparates de Mérida premiados por su decoración navideña

El Mochuelo alza el vuelo en Mérida con 7.700 euros para la solidaridad

El Mochuelo alza el vuelo en Mérida con 7.700 euros para la solidaridad

Las Preuvas Infantiles de Mérida dibujan sonrisas entre gominolas, música y juegos: búscate en el álbum fotográfico

Las Preuvas Infantiles de Mérida dibujan sonrisas entre gominolas, música y juegos: búscate en el álbum fotográfico

Una vida de servicio y una jubilación más que merecida para el comisario de la Policía Nacional de Mérida

Una vida de servicio y una jubilación más que merecida para el comisario de la Policía Nacional de Mérida

Paso clave para la industria del litio tras el aval ambiental a la planta de cátodos de Mérida

Paso clave para la industria del litio tras el aval ambiental a la planta de cátodos de Mérida

Cargue usted con el Mochuelo: cuando la Navidad convierte a Mérida en la capital de la solidaridad

Cargue usted con el Mochuelo: cuando la Navidad convierte a Mérida en la capital de la solidaridad

Activistas y ciudadanos alzan la voz en Mérida por los niños palestinos "injustamente asesinados"

Activistas y ciudadanos alzan la voz en Mérida por los niños palestinos "injustamente asesinados"

Mérida celebrará el décimo aniversario de su Joven Orquesta con un concierto extraordinario

Mérida celebrará el décimo aniversario de su Joven Orquesta con un concierto extraordinario

‘La fábrica de las maravillas’ inundará de fantasía el Teatro María Luisa de Mérida

‘La fábrica de las maravillas’ inundará de fantasía el Teatro María Luisa de Mérida
Tracking Pixel Contents