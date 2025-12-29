Cadena SER
El Mochuelo alza el vuelo en Mérida con 7.700 euros para la solidaridad
La histórica campaña vuelve a movilizar a la capital extremeña por Navidad
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha abierto este lunes la tradicional campaña solidaria del Mochuelo, que alcanza su 44 edición y que ha arrancado con una aportación municipal de 7.700 euros. La cantidad se ha consignado como subvención nominativa en los presupuestos del ayuntamiento y se ha realizado en nombre de la corporación y de la ciudad. El primer edil de la capital extremeña ha participado en la apertura de la campaña durante el programa que se ha emitido en directo desde la Cadena SER, desde donde ha contactado con representantes del sector empresarial para impulsar la recaudación de fondos. El primer edil emeritense ha animado también a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria.
57.700 euros
Durante su intervención, ha recordado que se trata de "la campaña solidaria más longeva de nuestra región, que forma parte de la historia de la ciudad". En este sentido, Osuna ha señalado que esta trayectoria convierte a Mérida "en capital de la solidaridad, gracias a valores como la fraternidad, la unión y la participación ciudadana para llevar esperanza a las personas necesitadas". El despacho provisional de la campaña se ha instalado este año en la sede de la Junta de Cofradías y permanecerá abierto hasta el próximo mes de enero. Desde este espacio se gestionarán las llamadas a entidades y organizaciones colaboradoras, así como la recogida de las aportaciones ciudadanas. En la última edición de la campaña del Mochuelo se repartieron 57.700 euros entre las instituciones benéficas, según ha informado este lunes el consistorio.
- Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
- Un aparcamiento subterráneo en la plaza de España de Mérida
- La Mariposa Blanca reparte en Mérida el tercer premio de la Lotería de Navidad en un día difícil
- El Ayuntamiento de Mérida defiende que la ubicación del tiovivo de la plaza de España es legal
- Amaro (PP) asegura que los vecinos de Mérida han “penalizado' a Osuna por confrontar con Guardiola
- La Cofradía Ferroviaria de Mérida abre hoy sus puertas al Paje Real con regalos, migas y villancicos
- Una Extremadura Digna reclama un hogar para las personas sin techo en Mérida
- Estos son los tres escaparates de Mérida premiados por su decoración navideña