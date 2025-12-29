El Mochuelo alza el vuelo en Mérida con 7.700 euros para la solidaridad

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha abierto este lunes la tradicional campaña solidaria del Mochuelo, que alcanza su 44 edición y que ha arrancado con una aportación municipal de 7.700 euros. La cantidad se ha consignado como subvención nominativa en los presupuestos del ayuntamiento y se ha realizado en nombre de la corporación y de la ciudad. El primer edil de la capital extremeña ha participado en la apertura de la campaña durante el programa que se ha emitido en directo desde la Cadena SER, desde donde ha contactado con representantes del sector empresarial para impulsar la recaudación de fondos. El primer edil emeritense ha animado también a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria.

Arranca la campaña del Mochuelo con una aportación de 7.700 euros del ayuntamiento. / El Periódico Extremadura

57.700 euros

Durante su intervención, ha recordado que se trata de "la campaña solidaria más longeva de nuestra región, que forma parte de la historia de la ciudad". En este sentido, Osuna ha señalado que esta trayectoria convierte a Mérida "en capital de la solidaridad, gracias a valores como la fraternidad, la unión y la participación ciudadana para llevar esperanza a las personas necesitadas". El despacho provisional de la campaña se ha instalado este año en la sede de la Junta de Cofradías y permanecerá abierto hasta el próximo mes de enero. Desde este espacio se gestionarán las llamadas a entidades y organizaciones colaboradoras, así como la recogida de las aportaciones ciudadanas. En la última edición de la campaña del Mochuelo se repartieron 57.700 euros entre las instituciones benéficas, según ha informado este lunes el consistorio.