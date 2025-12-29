La compañía Hunan Yuneng Technology
Paso clave para la industria del litio tras el aval ambiental a la planta de cátodos de Mérida
El proyecto producirá fosfato de hierro y litio y se desarrollará sobre una superficie de más de 460.000 metros cuadrados de la capital regional
El proyecto para construir una planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías en Mérida ha superado el trámite ambiental tras recibir una declaración de impacto favorable por parte de la Junta de Extremadura. La iniciativa, promovida por la empresa Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, contempla la implantación de una planta industrial dedicada a la producción de fosfato de hierro y litio, con una capacidad prevista de 50.000 toneladas anuales. La instalación se ubicará en la parcela I-103 del Parque Empresarial Expacio Mérida, sobre una superficie de 467.261 m².
Diario Oficial de Extremadura
Según la resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la actuación no es susceptible de generar afecciones ambientales significativas, incluidas las relativas a la Red Natura 2000, siempre que se apliquen las medidas preventivas, correctoras y de control recogidas en el estudio de impacto ambiental y en los informes sectoriales incorporados al expediente. Durante la tramitación, el proyecto ha sido sometido a información pública y se han recabado informes de distintas administraciones y organismos, entre ellos el ayuntamiento de la capital extremeña, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Demarcación de Carreteras del Estado y la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil.
Gestión de las aguas
Por último, el análisis ambiental establece condicionantes relacionados con la gestión de las aguas, la protección del dominio público hidráulico, la seguridad frente a accidentes graves, la integración urbanística, la preservación del patrimonio arqueológico y la ejecución de medidas específicas destinadas a minimizar riesgos y garantizar la compatibilidad del proyecto con el entorno. La declaración de impacto ambiental se formula con carácter previo a la autorización administrativa del proyecto y queda supeditada al cumplimiento de todos los condicionantes y medidas recogidos en la resolución.
