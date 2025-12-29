Las Preuvas Infantiles de Mérida dibujan sonrisas entre gominolas, música y juegos: búscate en el álbum fotográfico

Este lunes 29 de diciembre, desde las 11:00 horas, la plaza de España de Mérida se llenó de alegría, música y chucherías con la Fiesta de Preuvas Infantil, presentada de nuevo por Jimeno, locutor de Cadena 100, y con la animación de Chloe DelaRosa, que hicieron disfrutar a los más pequeños desde el primer momento. Juegos, regalos, diversión y una cuidada selección musical marcaron una mañana en la que los niños fueron los auténticos protagonistas, en una plaza que rebosó ambiente y entusiasmo y que volvió a convertirse en el foco de esta actividad navideña. Así se vivieron los distintos actos de las Preuvas Infantiles en la capital extremeña. Las mejores imágenes de la jornada, con sonrisas por doquier: búscate en el álbum.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

