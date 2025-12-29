Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cáceres pierde poblaciónLa vivienda en ExtremaduraCierre de AlmarazEl viejo 'Licen'Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Previa para el fin de año

Las Preuvas Infantiles de Mérida dibujan sonrisas entre gominolas, música y juegos: búscate en el álbum fotográfico

Jimeno y Chloe DelaRosa animaron una mañana pensada en la diversión de los más pequeños

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Este lunes 29 de diciembre, desde las 11:00 horas, la plaza de España de Mérida se llenó de alegría, música y chucherías con la Fiesta de Preuvas Infantil, presentada de nuevo por Jimeno, locutor de Cadena 100, y con la animación de Chloe DelaRosa, que hicieron disfrutar a los más pequeños desde el primer momento. Juegos, regalos, diversión y una cuidada selección musical marcaron una mañana en la que los niños fueron los auténticos protagonistas, en una plaza que rebosó ambiente y entusiasmo y que volvió a convertirse en el foco de esta actividad navideña. Así se vivieron los distintos actos de las Preuvas Infantiles en la capital extremeña. Las mejores imágenes de la jornada, con sonrisas por doquier: búscate en el álbum.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles.

La capital extremeña sonríe con sus Preuvas Infantiles. / Ayuntamiento de Mérida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
  2. Un aparcamiento subterráneo en la plaza de España de Mérida
  3. La Mariposa Blanca reparte en Mérida el tercer premio de la Lotería de Navidad en un día difícil
  4. El Ayuntamiento de Mérida defiende que la ubicación del tiovivo de la plaza de España es legal
  5. Amaro (PP) asegura que los vecinos de Mérida han “penalizado' a Osuna por confrontar con Guardiola
  6. La Cofradía Ferroviaria de Mérida abre hoy sus puertas al Paje Real con regalos, migas y villancicos
  7. Una Extremadura Digna reclama un hogar para las personas sin techo en Mérida
  8. Estos son los tres escaparates de Mérida premiados por su decoración navideña

Las Preuvas Infantiles de Mérida dibujan sonrisas entre gominolas, música y juegos: búscate en el álbum fotográfico

Las Preuvas Infantiles de Mérida dibujan sonrisas entre gominolas, música y juegos: búscate en el álbum fotográfico

Una vida de servicio y una jubilación más que merecida para el comisario de la Policía Nacional de Mérida

Una vida de servicio y una jubilación más que merecida para el comisario de la Policía Nacional de Mérida

Paso clave para la industria del litio tras el aval ambiental a la planta de cátodos de Mérida

Paso clave para la industria del litio tras el aval ambiental a la planta de cátodos de Mérida

Cargue usted con el Mochuelo: cuando la Navidad convierte a Mérida en la capital de la solidaridad

Cargue usted con el Mochuelo: cuando la Navidad convierte a Mérida en la capital de la solidaridad

Activistas y ciudadanos alzan la voz en Mérida por los niños palestinos "injustamente asesinados"

Activistas y ciudadanos alzan la voz en Mérida por los niños palestinos "injustamente asesinados"

Mérida celebrará el décimo aniversario de su Joven Orquesta con un concierto extraordinario

Mérida celebrará el décimo aniversario de su Joven Orquesta con un concierto extraordinario

‘La fábrica de las maravillas’ inundará de fantasía el Teatro María Luisa de Mérida

‘La fábrica de las maravillas’ inundará de fantasía el Teatro María Luisa de Mérida

Las migas protagonizan las convivencias navideñas de las barriadas de Mérida

Las migas protagonizan las convivencias navideñas de las barriadas de Mérida
Tracking Pixel Contents