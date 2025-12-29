Una vida de servicio y una jubilación más que merecida para el comisario de la Policía Nacional de Mérida

El comisario de la Policía Nacional de Mérida, Aurelio Fernández Sánchez, se jubilará el próximo 9 de enero, coincidiendo con su 65 cumpleaños, tras cuatro décadas y media de servicio en el cuerpo, una trayectoria que cierra con una carta de despedida en la que reivindica la vocación y el servicio a los ciudadanos. En el escrito, fechado hace unos días, Aurelio expresa la satisfacción de haber cumplido con su deber como servidor público y de haber entregado “lo mejor” de sí mismo a una profesión que define como una pasión. En este sentido, subraya que siempre trató de ejercer su labor al servicio de los ciudadanos, especialmente de los más débiles y desfavorecidos, a quienes asegura haber ofrecido toda su ayuda profesional.

Compañeros asesinados

A lo largo de su extensa carrera, el comisario recuerda haber vivido momentos especialmente difíciles, como el entierro de compañeros asesinados en acto de servicio en el País Vasco, la riada de Badajoz o la pandemia, además de otros acontecimientos y desgracias personales que, según manifiesta, le permitieron conocer “lo mejor y lo peor del ser humano”. Pese a ello, destaca que su trayectoria también le ha brindado la oportunidad de conocer a personas que le han enriquecido personal y profesionalmente, y de sentir la confianza de sus superiores, el respeto de sus compañeros y el afecto de los ciudadanos. Un balance que le lleva a afirmar que, si volviera a nacer, volvería a elegir la Policía Nacional como profesión.

Las imágenes de la celebración del día de la Policía Nacional en Mérida / Javier Cintas

Hobbies y familia

“Para mí ha sido una pasión y he disfrutado todos los días con mi trabajo”, dice en la carta, en la que se despide con palabras de agradecimiento hacia quienes le han acompañado en su vida profesional. De cara al futuro, Fernández afronta esta nueva etapa con ilusión y con la intención de emprender nuevos proyectos ligados a una jubilación activa, dedicando más tiempo a sus hobbies y a su familia, a la que reconoce haber restado tiempo durante sus muchos años de servicio.