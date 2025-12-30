Policía Local
Alcohol y volante, combinación fatal en la última semana del año en Mérida
Del total de atestados tramitados, dos han sido por lesiones y los otros 15 por daños materiales
La Policía Local de Mérida ha tramitado durante la semana del 22 al 28 de diciembre un total de 17 atestados por accidentes de tráfico, de los que dos han sido por lesiones y 15 por daños materiales, según ha informado el ayuntamiento emeritense. Entre los siniestros registrados, en la calle Ferrocarril se ha producido un accidente por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con daños materiales “considerables” tanto en el vehículo implicado como en el mobiliario urbano, por lo que se han incoado diligencias judiciales. Además, en la calle Felipe Corchero se ha producido un siniestro vial en el que un turismo ha colisionado contra un árbol, arrojando su conductor tasas de alcohol positivas. En el ámbito de la seguridad preventiva, los agentes han realizado 37 pruebas de alcoholemia, con un resultado positivo que terminó con denuncia.
Extremar la prudencia
Desde los servicios de seguridad se recuerda que conducir bajo los efectos del alcohol incrementa de forma significativa el riesgo de accidente, al afectar a la capacidad de reacción, la percepción y la toma de decisiones al volante, por lo que se insiste en la importancia de extremar la prudencia, especialmente durante fechas señaladas como las Navidades.
- Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
- Cargue usted con el Mochuelo: cuando la Navidad convierte a Mérida en la capital de la solidaridad
- Un quinto premio celebrado como un Gordo en Mérida: “En seis años es el primero que repartimos en Navidad”
- Paso clave para la industria del litio tras el aval ambiental a la planta de cátodos de Mérida
- El Ayuntamiento de Mérida defiende que la ubicación del tiovivo de la plaza de España es legal
- La Cofradía Ferroviaria de Mérida abre hoy sus puertas al Paje Real con regalos, migas y villancicos
- Una Extremadura Digna reclama un hogar para las personas sin techo en Mérida
- La Mariposa Blanca reparte en Mérida el tercer premio de la Lotería de Navidad en un día difícil