Alcohol y volante, combinación fatal en la última semana del año en Mérida

La Policía Local de Mérida ha tramitado durante la semana del 22 al 28 de diciembre un total de 17 atestados por accidentes de tráfico, de los que dos han sido por lesiones y 15 por daños materiales, según ha informado el ayuntamiento emeritense. Entre los siniestros registrados, en la calle Ferrocarril se ha producido un accidente por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con daños materiales “considerables” tanto en el vehículo implicado como en el mobiliario urbano, por lo que se han incoado diligencias judiciales. Además, en la calle Felipe Corchero se ha producido un siniestro vial en el que un turismo ha colisionado contra un árbol, arrojando su conductor tasas de alcohol positivas. En el ámbito de la seguridad preventiva, los agentes han realizado 37 pruebas de alcoholemia, con un resultado positivo que terminó con denuncia.

Extremar la prudencia

Desde los servicios de seguridad se recuerda que conducir bajo los efectos del alcohol incrementa de forma significativa el riesgo de accidente, al afectar a la capacidad de reacción, la percepción y la toma de decisiones al volante, por lo que se insiste en la importancia de extremar la prudencia, especialmente durante fechas señaladas como las Navidades.