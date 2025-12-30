El bus urbano seguirá siendo gratuito en Mérida y bate récord de pasajeros

El Ayuntamiento de Mérida ha decidido mantener la gratuidad del transporte urbano durante el primer semestre de 2026, después de asumir en torno al 70 por ciento del coste de los bonos de viaje una vez aplicadas las ayudas del Gobierno de España. La medida permitirá que los usuarios sigan viajando gratis con bonos y multiviaje, mientras que el billete sencillo mantendrá un precio de 0,95 euros. El alcalde de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, ha explicado que el consistorio ha vuelto a apostar por asumir la mayor parte del coste del servicio para facilitar el uso del autobús y favorecer, según ha señalado, una movilidad más sostenible y accesible. En este sentido, ha indicado que se trata de una política pública que ayuda a las familias a afrontar los gastos diarios y que forma parte de un proyecto social orientado a la reducción de emisiones y a la mejora de la movilidad urbana, al tiempo que ha avanzado la puesta en marcha de una nueva línea de autobús en la capital extremeña para reforzar el servicio en la zona de los Salesianos y María Auxiliadora.

El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, durante la rueda de prensa. / Ayuntamiento de Mérida

Más de un millón de euros

Según ha detallado el regidor, la subvención estatal al transporte urbano ha cubierto alrededor del 30 por ciento del coste del servicio, mientras que el ayuntamiento ha asumido el resto. El coste total del transporte urbano en 2025 ha superado el millón de euros, mientras que la aportación del Gobierno central ha alcanzado los 185.880 euros. Osuna ha manifestado que esta medida es, a su juicio, “más justa e inclusiva” y ha subrayado su impacto en la economía de las familias emeritenses. Fruto de esta política de inversión, el transporte urbano ha alcanzado en 2025 una cifra récord de 1.677.627 viajeros, superando ampliamente los niveles registrados antes de la pandemia, ha dicho este lunes el primer edil.