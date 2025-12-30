Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los carteros reales llegan a Mérida para llevar las cartas de los niños a los Reyes Magos

La actividad se desarrollará en el patio del ayuntamiento en horario de tarde

La Cabalgata de Reyes Magosa su paso por la capital extremeña.

La Cabalgata de Reyes Magosa su paso por la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Los carteros reales de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán este viernes, 2 de enero, al patio del ayuntamiento de la capital extremeña, donde permanecerán hasta el domingo, 4 de enero, para recoger las cartas y los deseos de los niños de la ciudad. La cita se desarrollará en horario de 18.00 de la tarde a 21.00 de la noche y permitirá a los más pequeños entregar personalmente sus mensajes a los emisarios reales. La iniciativa, organizada por la OJE de Mérida en colaboración con el consistorio emeritense, incluirá el reparto de golosinas durante la recogida de las cartas.

Accesibilidad e inclusión

Además, el ayuntamiento ha destacado su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, por lo que se ha habilitado un acceso preferente para los niños con cualquier tipo de discapacidad. Las familias interesadas deberán comunicarlo previamente a los responsables de la organización, que se encargarán de gestionar la visita. Esta actividad se enmarca dentro de la programación navideña municipal y constituye uno de los actos previos a la Gran Cabalgata de Reyes, que se celebrará el próximo lunes, 5 de enero, a partir de las 18.00 horas, con salida desde la urbanización Prointisa. El desfile, en el que participarán asociaciones vecinales y colectivos con carrozas y pasacalles, estará sujeto a la previsión climatológica.

Tracking Pixel Contents