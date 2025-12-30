Los carteros reales llegan a Mérida para llevar las cartas de los niños a los Reyes Magos

Los carteros reales de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán este viernes, 2 de enero, al patio del ayuntamiento de la capital extremeña, donde permanecerán hasta el domingo, 4 de enero, para recoger las cartas y los deseos de los niños de la ciudad. La cita se desarrollará en horario de 18.00 de la tarde a 21.00 de la noche y permitirá a los más pequeños entregar personalmente sus mensajes a los emisarios reales. La iniciativa, organizada por la OJE de Mérida en colaboración con el consistorio emeritense, incluirá el reparto de golosinas durante la recogida de las cartas.

Accesibilidad e inclusión

Además, el ayuntamiento ha destacado su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, por lo que se ha habilitado un acceso preferente para los niños con cualquier tipo de discapacidad. Las familias interesadas deberán comunicarlo previamente a los responsables de la organización, que se encargarán de gestionar la visita. Esta actividad se enmarca dentro de la programación navideña municipal y constituye uno de los actos previos a la Gran Cabalgata de Reyes, que se celebrará el próximo lunes, 5 de enero, a partir de las 18.00 horas, con salida desde la urbanización Prointisa. El desfile, en el que participarán asociaciones vecinales y colectivos con carrozas y pasacalles, estará sujeto a la previsión climatológica.