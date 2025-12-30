Disfraces y ropa deportiva se mezclan en una San Silvestre muy divertida en Mérida

Un total de 1.400 corredores, 150 más que en la edición anterior, han participado durante la tarde-noche del 30 de diciembre en la tradicional carrera de la San Silvestre emeritense, una actividad que ha vuelto a reunir a personas de todas las edades para despedir el año haciendo ejercicio. La prueba, organizada desde hace 27 años por el Club de Atletismo Mitreo, ha contado con el patrocinio del ayuntamiento y la colaboración de la Federación Extremeña de Atletismo, la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta, la Diputación de Badajoz y la Asociación Deportiva de Atletas Populares de Mérida. La competición se ha desarrollado en un ambiente alegre, con disfraces y ropa deportiva llenando de colorido y humor las calles del centro. La cita se ha consolidado como una de las carreras más esperadas de la Navidad en la capital regional.

La San Silvestre emeritense

El 2025 se ha ido entre zancadas y sonrisas por las calles del centro de Mérida. / Javier Cintas

