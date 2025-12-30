Una jornada repleta de música y diversión
Mérida adelanta las campanadas con las Preúvas en un fiestón al cuadrado
Miles de personas compartieron la despedida anticipada del año en la plaza de España
Miles de emeritenses y vecinos de localidades cercanas a la capital extremeña se dieron cita ayer en la plaza de España para participar en las populares preúvas, una multitudinaria celebración con la que la ciudad adelantó simbólicamente la despedida del año. “No hay mejor manera de despedir el 2025 que con un fiestón”. Esa fue la idea que se vivió durante un día repleto de música y animación, en una jornada pensada como punto de encuentro festivo y de convivencia para la ciudadanía local y también para los visitantes. La programación comenzó por la mañana con la Fiesta de Preuvas Infantiles, en la que se repartieron unos 2.000 conos de chucherías a los niños y se contó con la alegría de Jimeno y con la llamativa actuación de Chloe DelaRosa.
Mucha diversión
Ya por la tarde y hasta la madrugada se celebró la megaparty preúvas, con sesiones de djs locales, la actuación del cantante Javichu y, a partir de las 20.00 horas, el show ‘Megastar’, que reunió sobre el escenario a artistas como Cecilia Zango, Chema Rivas, Enol, Paula Koops o Lérica, cabeza de cartel de esta edición. El cierre de la actividad corrió a cargo de Nils Van Zandt, que puso el broche final por tercer año consecutivo. Mucha diversión que muchos asistentes pedían que no terminase.
- Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
- Cargue usted con el Mochuelo: cuando la Navidad convierte a Mérida en la capital de la solidaridad
- Un quinto premio celebrado como un Gordo en Mérida: “En seis años es el primero que repartimos en Navidad”
- Paso clave para la industria del litio tras el aval ambiental a la planta de cátodos de Mérida
- El Ayuntamiento de Mérida defiende que la ubicación del tiovivo de la plaza de España es legal
- La Cofradía Ferroviaria de Mérida abre hoy sus puertas al Paje Real con regalos, migas y villancicos
- Una Extremadura Digna reclama un hogar para las personas sin techo en Mérida
- La Mariposa Blanca reparte en Mérida el tercer premio de la Lotería de Navidad en un día difícil