Mérida adelanta las campanadas con las Preúvas en un fiestón al cuadrado

Miles de emeritenses y vecinos de localidades cercanas a la capital extremeña se dieron cita ayer en la plaza de España para participar en las populares preúvas, una multitudinaria celebración con la que la ciudad adelantó simbólicamente la despedida del año. “No hay mejor manera de despedir el 2025 que con un fiestón”. Esa fue la idea que se vivió durante un día repleto de música y animación, en una jornada pensada como punto de encuentro festivo y de convivencia para la ciudadanía local y también para los visitantes. La programación comenzó por la mañana con la Fiesta de Preuvas Infantiles, en la que se repartieron unos 2.000 conos de chucherías a los niños y se contó con la alegría de Jimeno y con la llamativa actuación de Chloe DelaRosa.

Mucha diversión

Ya por la tarde y hasta la madrugada se celebró la megaparty preúvas, con sesiones de djs locales, la actuación del cantante Javichu y, a partir de las 20.00 horas, el show ‘Megastar’, que reunió sobre el escenario a artistas como Cecilia Zango, Chema Rivas, Enol, Paula Koops o Lérica, cabeza de cartel de esta edición. El cierre de la actividad corrió a cargo de Nils Van Zandt, que puso el broche final por tercer año consecutivo. Mucha diversión que muchos asistentes pedían que no terminase.