Sucesos ocurridos este pasado lunes
Un vehículo atropella y hiere de gravedad a una mujer de 65 años en Mérida
Otro accidente deja herido a un varón de 31 años
Una mujer de 65 años resultó herida grave ayer con varias fracturas al ser atropellada en la avenida Reina Sofía de Mérida. El suceso se registró en torno a las 18.00 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad medicalizada, así como una patrulla de la Policía Local. La herida fue trasladada rápidamente al hospital de la capital extremeña, donde ingresó en estado grave, según informó el Centro 112 de Extremadura. Horas después, ya por la noche, un varón de 31 años también resultó herido de carácter "menos grave" tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que circulaba por la avenida Lusitania. El accidente se produjo sobre las 23.45 horas y el herido fue trasladado al hospital con hipoglucemia. Tras la llamada recibida en el 112, hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del SES y agentes municipales.
