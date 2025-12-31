Los sanitarios salvan la vida a dos hombres tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias en la San Silvestre de Mérida

Durante el transcurso de la clásica y popular San Silvestre de Mérida, pasadas las 20.30 horas de ayer, sanitarios de una UVI móvil de DYA Extremadura atendieron a un corredor de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en un punto del recorrido de la prueba. Apenas cinco minutos después, y a unos 100 metros del lugar de la primera intervención, se produjo una segunda parada, en este caso en otro hombre de alrededor de 60 años, que fue atendido inicialmente por agentes de la Policía Local como primeros intervinientes. Ambas intervenciones se realizaron en la avenida de Extremadura, a la altura de la rotonda situada junto a la Torre Ocaso. Ante la simultaneidad de los sucesos, se activó el protocolo de emergencias con la intervención de una segunda UVI móvil de DYA Extremadura y la alerta al Centro 112 para la movilización de la UME. Las dos paradas fueron revertidas y los afectados fueron trasladados en ambulancia al hospital de la capital autonómica con pronóstico reservado.

Momento en el que los sanitarios atendieron a uno de los afectados. / Alberto Manzano

Avisar de inmediato al 112

Ante una posible parada cardiorrespiratoria o infarto en la vía pública, lo más importante es avisar de inmediato al 112 y seguir las instrucciones del operador, según han señalado fuentes sanitarias a este periódico. Si la persona no responde y no respira con normalidad, debe iniciarse cuanto antes la reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante compresiones torácicas firmes y continuas hasta la llegada de los equipos médicos. En caso de disponer de un desfibrilador externo automático, su uso precoz puede ser clave para salvar vidas, siempre siguiendo las indicaciones de los expertos.