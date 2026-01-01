Servicio Extremeño de Salud
Los dos hombres atendidos por parada cardiorrespiratoria en la San Silvestre de Mérida continúan en la UCI
Fueron intervenidos de inmediato durante la carrera celebrada este pasado martes
El estado clínico de los dos hombres que sufrieron sendas paradas cardiorrespiratorias durante la San Silvestre de Mérida no ha sufrido variaciones relevantes en las últimas horas. Se trata de dos varones, de 47 y 61 años, que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) tras desplomarse mientras participaban en la popular carrera celebrada este pasado martes. Según ha informado el Servicio Extremeño de Salud, ambos fueron atendidos de inmediato en la avenida de Extremadura. El hombre de 47 años fue trasladado al Hospital de Mérida, donde ingresó en la UCI, mientras que el varón de 61 años fue derivado al Hospital Universitario de Badajoz, donde también permanece ingresado en cuidados intensivos.
Avisar de inmediato al 112
Ante una posible parada cardiorrespiratoria o infarto en la vía pública, lo más importante es avisar de inmediato al 112 y seguir las instrucciones del operador, según han señalado fuentes sanitarias a este periódico. Si la persona no responde y no respira con normalidad, debe iniciarse cuanto antes la reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante compresiones torácicas firmes y continuas hasta la llegada de los equipos médicos. En caso de disponer de un desfibrilador externo automático, su uso precoz puede ser clave para salvar vidas, siempre siguiendo las indicaciones de los expertos.
