El primer bebé de 2026 en Mérida se llama Sofía y nació al amanecer

El nuevo año comenzó en la capital extremeña con el nacimiento de una niña. El primer bebé emeritense de 2026 ha sido Sofía, que ha nacido en el Hospital de Mérida a las 07.00 de la mañana. La pequeña, que ha pesado 3,5 kilos y ha medido 51 centímetros, es hija de Antonio Almoril y Gloria Guisado, una familia de Almendralejo que ha regresado hace un tiempo atrás a su localidad natal tras dos décadas viviendo en Madrid. Ambos ya son padres de otro niño de tres años, Álvaro, y han vivido el nacimiento con muchísima emoción. "Ha sido el mejor regalo de Año Nuevo que podíamos tener", ha explicado su padre con alegría.

Comerse las uvas

Gloria, médica anestesista del propio Hospital de Mérida, y Antonio, comandante del Ejército del Aire y consultor financiero, han estado acompañados en todo momento por los sanitarios que han atendido el parto. Según ha relatado el progenitor a El Periódico Extremadura, les dio tiempo a despedir el año y a comerse las uvas antes de acudir al hospital. La familia se ha mostrado muy satisfecha de que todo haya ido bien y encara ahora una nueva etapa. "Estamos contentos y felicies", ha manifestado Antonio, consciente de que a partir de este momento les tocará acostumbrarse a la vida con dos hijos pequeños.

Antonio, con su hija Sofía. / Cedida a El Periódico Extremadura

Optimismo y nuevos comienzos

Con Sofía ya en los brazos de sus padres, la familia inicia 2026 con la ilusión intacta y la mirada puesta en el futuro, convencida de que el nuevo año ha llegado cargado de vida, optimismo y nuevos comienzos para ellos.