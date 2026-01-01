El Teatro Romano de Mérida se queda sin entradas para el concierto de Siloé

El Teatro Romano de la capital extremeña contará con el aforo completo para recibir a Siloé el próximo 19 de junio, dado que el trío vallisoletano ha colgado el cartel de 'no hay entradas' para su concierto en el Stone & Music Festival, convirtiéndose en el primer 'sold out' de la próxima edición del certamen musical. Siloé es actualmente una de las bandas más en forma del panorama musical nacional, que en 2026 celebrará una década de carrera con un nuevo álbum y una gira que está preparando "con una puesta en escena más teatral y emocional", según ha informado la organización en un comunicado de prensa.

Artistas confirmados

El cartel de la undécima edición del Stone & Music Festival lo completan, de momento y a falta de nuevas confirmaciones, HAUSER (5 jun), Sergio Dalma (6 jun), José Mercé (7 jun), Malú (12 jun), Pablo López (13 junio), Antoñito Molina (20 junio) y Ana Torroja (27 junio).