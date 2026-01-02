Las piezas se dañaron al ser golpeadas por un cable
El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera sus cráteras y cierra una herida patrimonial
El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida prevé colocarlas en los próximos días
En los próximos días, según han informado fuentes municipales a este periódico, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, tiene previsto recolocar en su ubicación original las dos cráteras del Hornito de Santa Eulalia. Los técnicos llevan varios días realizando pruebas previas para garantizar una correcta instalación de estos elementos históricos, dañados durante la pasada Cabalgata de Reyes Magos. Desde que el pasado mes de abril se anunciara el encargo a una empresa especializada para su reconstrucción, el proceso se ha prolongado en el tiempo, pese a que los trabajos estaban cubiertos por el seguro y contaban con el oportuno informe técnico.
En perfecto estado
Las cráteras, que datan al menos del siglo XVII, volverán a colocarse en perfecto estado tras haber quedado fracturadas en múltiples fragmentos al caer al suelo, sin que se registraran daños personales. El incidente se produjo cuando un cable de telefonía, arrastrado por un gran muñeco hinchable de una de las carrozas del desfile real, empujó accidentalmente estos remates en altura del emblemático hito histórico y religioso de la capital extremeña. Los restos fueron analizados y recogidos por técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ejecutivo autonómico y del propio Consorcio, que han supervisado todo el proceso de restauración. La restauración culmina así un proceso largo y minucioso para devolver al Hornito su fisonomía original.
