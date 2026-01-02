La Pajarita de Mérida vuelve a ser sinónimo de suerte con otro primer premio de la Lotería Nacional

La administración de loterías La Pajarita, ubicada en la avenida Juan Carlos I de Mérida, ha vuelto a convertirse en sinónimo de buena fortuna tras vender este pasado jueves un décimo del primer premio de la Lotería Nacional, correspondiente al número 41.808, dotado con 30.000 euros. Se trata de un nuevo golpe de suerte que refuerza la trayectoria de este establecimiento de la capital extremeña, uno de los puntos donde se ha repartido el mayor premio del sorteo en España.

Maravillosa locura

Miguel Ángel Mazo, responsable del negocio, ha señalado con mucho orgullo en declaraciones a El Periódico Extremadura que "seguir repartiendo premios es una auténtica y maravillosa locura". Una racha que confirma que la administración de loterías La Pajarita parece no cansarse de dar premios y repartir alegrías entre sus clientes, ya que hace apenas tres meses vendió otro primer premio y acumula seis primeros premios a lo largo de los últimos años, además de otras recompensas de distintos sorteos. "Repartir ilusión siempre es una satisfacción, y más aún cuando toca a nuestra clientela de siempre", ha apuntado.

Don Benito y Plasencia

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado el primer día del 2026, ha repartido premios en varias localidades extremeñas, dejando parte de la fortuna en las localidades pacenses de Mérida y Don Benito, así como en Plasencia.