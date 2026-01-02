Mérida apura la Navidad con un fin de semana repleto de planes antes de la llegada de los Reyes Magos

Melchor, Gaspar y Baltasar están cada vez más cerca de Mérida y, si los más pequeños se han portado bien durante el pasado año, pronto llegarán cargados de regalos. Mientras tanto, la ciudad ofrece un fin de semana lleno de actividades para disfrutar en familia, en la recta final de las vacaciones de Navidad, con propuestas repartidas por distintos espacios y pensadas para todos los públicos. Uno de los principales focos de pasatiempos es el Mercado Navideño de Artesanía, instalado en el parque López de Ayala, que ha programado para la tarde de este viernes, 2 de enero, una completa agenda infantil. Ahora se está desarrolando un taller de carta a los Reyes Magos, que dará paso a las 16.30 a un cuentacuentos navideño. A partir de las 18.00, los pasatiempos seguirán con una chocolatada y el concierto de Impacto Show.

Cine y Concierto de Año Nuevo

En el día de hoy, la oferta cultural se completa con cine clásico en el céntrico Teatro María Luisa, donde el ciclo navideño ha ofrecido ya esta mañana, a las 12.00 horas, un primer pase de "La princesa prometida" (Rob Reiner, 1987) y contará con un segundo pase a las 18.00. Las entradas tienen un precio de 3 euros y la recaudación se destina a la Fundación CRIS Contra el Cáncer. Además, la música será protagonista por la noche con el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Extremadura, a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos, bajo la dirección de Silvina Peruglia, para el que quedan las últimas entradas de la actuación.

Carteros reales

A estas propuestas se suma la llegada de los carteros reales de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que estarán desde este viernes, 2 de enero, y hasta el domingo, 4 de enero, en el patio del ayuntamiento de la capital extremeña para recoger las cartas y los deseos de los niños de la ciudad. La actividad se desarrollará en horario de 18.00 de la tarde a 21.00 de la noche y permitirá a los más pequeños entregar personalmente sus mensajes a los emisarios reales. La iniciativa, organizada por la OJE de Mérida en colaboración con el consistorio, incluirá además el reparto de golosinas durante la recogida de cartas.

Las hadas de la Navidad

La programación se completará mañana sábado, 3 de enero, con el espectáculo familiar "Las hadas de la Navidad", de La Ratonera Teatro, que se representará a las 18.30 horas en el Teatro María Luisa. Se trata de un divertido show musical, en el que las hadas Candy, Holly y Noeli interpretarán y animarán algunas de las canciones navideñas más conocidas.