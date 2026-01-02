Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Mérida: horario, recorrido y lluvia de caramelos con Melchor, Gaspar y Baltasar

Queda muy poco para el día más mágico del año, una jornada única para los niños emeritenses en la que toca coger un buen sitio para no perderse ni un detalle de la cabalgata, saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, llenar los bolsillos de caramelos y meterse en la cama lleno de nervios, imaginando qué ocurrirá durante la noche. Ese ambiente tan especial y de ilusión volverá a vivirse en Mérida con el desfile de los Reyes Magos, que este año contará con 19 carrozas y repartirá alrededor de 7.000 kilos de caramelos a lo largo de su recorrido. La cabalgata, dedicada en su mayoría a personajes de Disney y a la Navidad, partirá el lunes 5 de enero a las seis de la tarde desde la calle Juan Antonio Díaz Pintiado, donde los participantes se concentrarán una hora antes, según ha informado este viernes el consistorio de la capital regional en una nota de prensa.

Patinadores y el Heraldo Real

El cortejo estará encabezado por los patinadores de Extream Rollers, acompañados de La Estrella de la Ilusión, organizada por la Asociación Cultural Pisando Fuerte. Como novedad, el Heraldo Real participará en el desfile con una carroza confeccionada por la Federación de Asociaciones Vecinales Augusta Emérita. En total, 15 de las 19 carrozas pertenecen a colectivos asociativos de la ciudad, mientras que tres son del consistorio y una privado.

Recorrido oficial. / Ayuntamiento de Mérida

La llave de la ciudad

El ayuntamiento de la capital autonómica ha indicado que concede una subvención de 1.800 euros a cada entidad participante para sufragar los gastos de preparación de las carrozas. Además, la cabalgata volverá a contar con la colaboración de una veintena de bomberos del Parque de la Diputación de Badajoz, que cerrarán el desfile, como ya es habitual. Por primera vez, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, hará entrega de la llave de la ciudad al Heraldo Real en el consistorio, para que este se la entregue posteriormente a Sus Majestades durante la noche del 5 de enero.

Recorrido

El recorrido partirá desde la calle Juan Antonio Díaz Pintiado y continuará por la avenida Reina Sofía, la avenida Juan Carlos I, la avenida de Extremadura, la calle Marquesa de Pinares, la calle del Ferrocarril, la avenida José Fernández López, el paseo de Roma, la calle Cava y la plaza del Rastro, desde donde Sus Majestades accederán al ayuntamiento por la plaza de España, para continuar posteriormente el desfile por la plaza del Rastro y la calle Graciano. Durante el trayecto se establecerá un tramo sin ruido que deberán respetar todos los colectivos participantes, situado en la calle Marquesa de Pinares, desde la rotonda de la Torre hasta superar el Acueducto de los Milagros, con el fin de hacer accesible el desfile real a todas las personas sensibles al ruido.