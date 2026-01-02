Toñi Campos y Manuel Guerrero, los “cirujanos de la ropa” de Mérida, dicen adiós a su tintorería

Ya les ha llegado la hora de tomarse un más que merecido y necesario descanso. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, visitó hace unos días la Tintorería Guerrero, situada en la céntrica plaza del Rastro, con motivo del traspaso del negocio a otras manos tras cuarenta años al frente del mismo por parte de sus propietarios, Toñi Campos Sayago y Manuel Guerrero Gil. Durante la visita, el regidor emeritense les trasladó el agradecimiento del ayuntamiento por la impecable labor desarrollada durante cuatro décadas en un establecimiento que forma parte de la historia comercial de la capital extremeña. Al cruzar la puerta, el olor a limpio actúa como tarjeta de presentación de un negocio que desde 1966, cuando abrió en Almendralejo, ha tenido como objetivo devolver a su clientela las prendas relucientes y sin ninguna arruga.

El matrimonio se jubila después de regentar la tintorería durante 40 años / Ayuntamiento de Mérida

Montserrat Caballé o Ana Belén

Antonia Campos y Manuel Guerrero, matrimonio y tercera generación al frente de la tintorería, han atendido durante todo este tiempo a miles de vecinos de Mérida y de otros puntos de la región, así como a artistas, políticos y visitantes extranjeros. Por sus manos han pasado prendas de figuras como Montserrat Caballé, a quien tiñeron una falda antes de una de sus actuaciones en la localidad, o Ana Belén, entre otros rostros conocidos a nievel nacional. "Hace falta mucho trabajo y esfuerzo. Llevamos por bandera la tradición familiar y las nuevas tecnologías, además de contar con una plantilla de excelentes trabajadoras y productos de calidad", explicaron en una entrevista a este diario, definiéndose entre risas como "los cirujanos de la ropa", orgullosos de un oficio que ahora cierra una etapa dejando huella en la memoria de numerosos vecinos.