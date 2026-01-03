La Audiencia Provincial de Badajoz
Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
Tres años y medio de cárcel por un nuevo fraude
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a tres años y medio de prisión a un hombre por un delito de estafa tras engañar a un comprador con la venta de dos contenedores isotérmicos, haciéndose pasar por representante de una empresa, según recoge la resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Además de la pena de cárcel, la resolución judicial impone al acusado una indemnización de 500 euros y una multa de 1.350. El condenado contaba con nueve condenas firmes previas por delitos de la misma índole, por lo que esta supone la décima condena por estafa en su historial.
3.536 euros
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), el perjudicado contactó inicialmente con el acusado a través de la red social Facebook y, posteriormente, mediante la aplicación WhatsApp, para la compra de dos contenedores isotérmicos de 2,59 metros de ancho, 12,92 metros de largo y 2,43 metros de alto, por un importe total de 3.536 euros. Para formalizar la operación, la víctima realizó un pago previo de 500 euros en concepto de reserva mediante Bizum, mientras que durante toda la transacción el acusado aparentó pertenecer a una empresa. La sentencia es firme.
