Mérida adelanta al lunes el mercadillo por el festivo de Reyes para facilitar las compras de última hora

Mérida contará con un mercadillo especial con motivo del Día de Reyes, que se celebrará el próximo lunes, 5 de enero, en su ubicación habitual del recinto ferial de la capital extremeña. Los mercadillos constituyen uno de los principales espacios de comercio de proximidad en la ciudad y una cita habitual para numerosos vecinos, al concentrar una amplia oferta de productos y contribuir a la dinamización de la actividad económica local, especialmente en fechas muy señaladas.

Cartel de la actividad. / Ayuntamiento de Mérida

Horario

Este 2026, el festivo de Reyes cae en martes, lo que lo haría coincidir con la celebración habitual del mercadillo emeritense. Por ese motivo, el ayuntamiento ha decidido adelantarlo al lunes para facilitar las compras de última hora. Así, los interesados podrán disfrutarlo en horario de mañana, de 09.00 horas a 14.00 de la tarde, según ha informado el consistorio.