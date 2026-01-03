Recta final de la Navidad
Mérida adelanta al lunes el mercadillo por el festivo de Reyes para facilitar las compras de última hora
Abrirá de forma excepcional en el recinto ferial
Mérida contará con un mercadillo especial con motivo del Día de Reyes, que se celebrará el próximo lunes, 5 de enero, en su ubicación habitual del recinto ferial de la capital extremeña. Los mercadillos constituyen uno de los principales espacios de comercio de proximidad en la ciudad y una cita habitual para numerosos vecinos, al concentrar una amplia oferta de productos y contribuir a la dinamización de la actividad económica local, especialmente en fechas muy señaladas.
Horario
Este 2026, el festivo de Reyes cae en martes, lo que lo haría coincidir con la celebración habitual del mercadillo emeritense. Por ese motivo, el ayuntamiento ha decidido adelantarlo al lunes para facilitar las compras de última hora. Así, los interesados podrán disfrutarlo en horario de mañana, de 09.00 horas a 14.00 de la tarde, según ha informado el consistorio.
- Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
- Los sanitarios salvan la vida a dos hombres tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias en la San Silvestre de Mérida
- Cargue usted con el Mochuelo: cuando la Navidad convierte a Mérida en la capital de la solidaridad
- La Pajarita de Mérida vuelve a ser sinónimo de suerte con otro primer premio de la Lotería Nacional
- Los dos hombres atendidos por parada cardiorrespiratoria en la San Silvestre de Mérida continúan en la UCI
- Mérida adelanta las campanadas con las Preúvas en un fiestón al cuadrado
- Paso clave para la industria del litio tras el aval ambiental a la planta de cátodos de Mérida
- Disfraces y ropa deportiva se mezclan en una San Silvestre muy divertida en Mérida