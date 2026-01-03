Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El MNAR de Mérida, cuarto museo estatal más visitado de España en 2025 con 224.890 visitantes

El museo incrementó sus visitas casi un 22% respecto a 2024

Visitantes en el Museo Romano de Mérida.

Visitantes en el Museo Romano de Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de la capital extremeña ha cerrado 2025 con 224.890 visitantes, lo que ha supuesto un incremento del 21,97 por ciento respecto a 2024. Esta cifra lo ha situado, un año más, entre los museos estatales más visitados del país, a pesar de los cierres parciales derivados de las obras de ampliación y remodelación de su emblemática sede, diseñada por el prestigioso y virtuosos arquitecto Rafael Moneo, que celebrará su 40 aniversario en 2026.

El Museo Arqueológico Nacional

En el conjunto de España, los 16 Museos Estatales dependientes del Ministerio de Cultura han recibido 2.878.631 visitantes durante 2025, un 7,77% menos que el año anterior. Desde el departamento que dirige Ernest Urtasun se ha señalado que este descenso se ha visto condicionado, entre otros factores, por el cierre temporal del Museo Sorolla, uno de los centros con mayor afluencia de público. El Museo Arqueológico Nacional ha sido otra vez el más visitado, con 864.201 personas, seguido del Museo de Altamira y del Museo Sefardí de Toledo, mientras que el MNAR ha ocupado la cuarta posición del ranking.

Perfil de los visitantes

En cuanto al perfil del público, el 78 por ciento de los visitantes de los museos estatales han sido de origen nacional, frente a un 22 por ciento de turistas extranjeros, principalmente procedentes de Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. A lo largo del año, estos centros han organizado un total de 72 exposiciones, centradas en líneas como la perspectiva de género, la investigación de las colecciones, la creación contemporánea y la contextualización histórica del patrimonio español.

