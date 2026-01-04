Moverse el 5 de enero por Mérida será complicado: estos son los cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes

Moverse mañana a lo largo de la tarde-noche por Mérida no será tarea fácil debido a la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos, que provocará importantes afecciones al tráfico y contará con un amplio dispositivo de seguridad y regulación viaria. El desfile partirá a las 18.00 horas desde la calle Juan Antonio Díaz Pintiado y seguirá por la avenida Reina Sofía, la avenida Juan Carlos I y la avenida de Extremadura, para continuar después por la calle Marquesa de Pinares, la calle del Ferrocarril, la avenida José Fernández López, el paseo de Roma, la calle Cava y plaza del Rastro.

7.000 kilos de caramelos

Desde este punto, Melchor, Gaspar y Baltasar accederán al ayuntamiento por la plaza de España, antes de retomar el recorrido por la plaza del Rastro y la calle Graciano. En esta edición, la cabalgata contará con 19 carrozas y repartirá alrededor de 7.000 kilos de caramelos a lo largo de todo su itinerario, en un desfile dedicado en su mayoría a personajes de Disney y a la temática navideña. Además, se establecerá un tramo sin ruido en la calle Marquesa de Pinares, desde la rotonda de la Torre hasta superar el Acueducto de los Milagros, con el objetivo de facilitar el disfrute del desfile a las personas sensibles al ruido. Según han señalado fuentes municipales, las calles se irán cortando y abriendo de manera progresiva conforme avance la cabalgata por las distintas vías, hasta la finalización del recorrido, previsto a las 21.30.