El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio

El edificio que albergó durante años el emblemático bar Marcelino, situado en la céntrica calle Marquesa de Pinares, tiene los días contados. El inmueble, de tres plantas y cerrado desde hace tiempo, fue adquirido por el Ayuntamiento de Mérida en 2017 por 373.000 euros y será derribado a lo largo de este 2026, según han explicado fuentes municipales a este diario. La decisión política ya ha sido adoptada y forma parte de la planificación urbanística del Gobierno local.

En los próximos meses

Tras la demolición, el solar se transformará en un sitio ajardinado y de uso público que permitirá mejorar la conexión entre las calles Toledo y Calvario. El proyecto busca abrir esta zona del casco urbano y ganar un nuevo enclave verde para la ciudad, con la previsión de que las obras puedan estar finalizadas e inaguradas en los próximos meses.

Estado actual del edificio. / Javier Cintas

Más sostenible y amable

Por último, hay que destacar que los espacios arbolados en el centro de la capital extremeña juegan un papel muy importante en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, ya que contribuyen a reducir la contaminación, mitigar el calor y favorecer entornos más saludables. Además, estos enclaves fomentan la convivencia, el descanso y el bienestar emocional de los vecinos, al tiempo que ayudan a humanizar el municipio y hacerlo más sostenible y amable para quienes la habitan.