Los carteros reales recogen las cartas de los niños
Mérida pone la llave de la ilusión en manos de los Reyes Magos
La ciudad se prepara para la noche más bonita del año
La Navidad comienza a despedirse, pero en Mérida la ilusión sigue muy viva con la inminente llegada de los Reyes Magos. Aunque el día grande será el 6 de enero, antes de la cabalgata del día 5 el séquito real recorre los municipios españoles para escuchar a los más pequeños. Este fin de semana, los carteros reales han instalado su campamento en el patio del ayuntamiento, donde muchos niños han entregado sus cartas con la esperanza de que sus deseos lleguen hasta Oriente.
Melchor, Gaspar y Baltasar
Además, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, junto a la edil de Festejos, Ana Aragoneses, otorgaron ayer la llave de la ciudad al Heraldo Real, que la hará llegar a Sus Majestades la noche del 5 de enero. Un gesto simbólico con el que Mérida se prepara para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan entrar en Emerita Augusta y hacer realidad los sueños de sus vecinos.
Cabalgata
La cabalgata de Reyes Magos partirá mañana a las 18.00 horas desde la calle Juan Antonio Díaz Pintiado y continuará por la avenida Reina Sofía, avenida Juan Carlos I, avenida de Extremadura, calle Marquesa de Pinares, calle del Ferrocarril, avenida José Fernández López, paseo de Roma, calle Cava y plaza del Rastro, desde donde los Reyes Magos accederán al ayuntamiento por la plaza de España, para seguir posteriormente el llamativo desfile por la plaza del Rastro y la calle Graciano. Durante el recorrido se establecerá un tramo sin ruido en la calle Marquesa de Pinares, desde la rotonda de la Torre hasta superar el Acueducto de los Milagros, con el fin de facilitar el disfrute del desfile a la gente sensible al ruido.
