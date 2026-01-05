Caramelos voladores y magia real en las calles de Mérida

Antes de tomar las calles de Mérida en la tradicional cabalgata, los Reyes Magos de Oriente han querido adelantar su llegada a la capital extremeña para compartir su magia con quienes han vivido muchas Navidades y atesoran grandes historias y recuerdos. Melchor, Gaspar y Baltasar han visitado al mediodía distintas residencias de mayores, donde han sido recibidos entre sonrisas, abrazos y una alegría. Arrecidos de frío tras su largo viaje desde tierras más cálidas, los monarcas reales no han dudado en detenerse para ofrecer su inmenso cariño, con miradas cómplices y gestos que hablaron por sí solos.

Las imágenes de la Cabalgata de Reyes Magos en Mérida / Javier Cintas

Tarde noche fresca

Ya por la tarde, la ilusión se ha apoderado de Emerita Augusta en una noche fresca, pero llevadera, que ha permitido el desarrollo del desfile sin contratiempos. La cabalgata ha comenzado a las 18.00 horas desde la calle Juan Antonio Díaz Pintiado y ha llenado de música, color y caramelos voladores distintas calles. No ha sido de extrañar, entonces, que numerosos vecinos y gente de pueblos de alrededor buscaran con antelación el lugar perfecto para disfrutar de la comitiva.

Nervios y costumbres

El cortejo ha finalizado sobre las 22.00 horas con el saludo de Melchor, Gaspar y Baltasar a los ciudadanos, poniendo el broche de oro a una jornada cargada de emoción e ilusión. Después de las vivencias de la cabalgata, Mérida se adentra en la noche más esperada del año, marcada por los nervios y las costumbres, donde no faltarán las galletas y la leche para los monarcas ni el agua para los camellos, con la esperanza de que la madrugada traiga los regalos deseados a todo el mundo.