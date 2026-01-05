Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Melchor, Gaspar y Baltasar cambian su ruta para llevar regalos a las residencias de mayores de Mérida

Regalos y sonrisas en Rosalba, AFAM y El Prado

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Mérida

Los Reyes Magos de Oriente no solamente repartirán regalos entre los más pequeños de la capital extremeña. También se acuerdan de quienes han vivido muchas Navidades y atesoran grandes historias y recuerdos. Melchor, Gaspar y Baltasar han adelantado su llegada a Mérida para visitar distintas residencias de mayores, donde han sido recibidos entre sonrisas, abrazos y una alegría infinita. Arrecidos de frío tras su largo viaje desde tierras más cálidas, los monarcas no han dudado en detenerse para compartir su magia y su inmenso cariño, con miradas cómplices y bonitos gestos que hablaron por sí solos.

Jornada entrañable

La visita ha tenido lugar en las residencias Rosalba, AFAM y El Prado, donde los ancianos se han convertido en los auténticos protagonistas de una jornada entrañable y llena de ilusión. La edil de Festejos, Ana Aragoneses, ha acompañado a la comitiva real en este recorrido tan especial, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones navideñas y de hacer llegar el espíritu de estas fechas a todos los rincones de la localidad, especialmente a quienes más lo agradecen.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña.

