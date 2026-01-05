Melchor, Gaspar y Baltasar cambian su ruta para llevar regalos a las residencias de mayores de Mérida

Los Reyes Magos de Oriente no solamente repartirán regalos entre los más pequeños de la capital extremeña. También se acuerdan de quienes han vivido muchas Navidades y atesoran grandes historias y recuerdos. Melchor, Gaspar y Baltasar han adelantado su llegada a Mérida para visitar distintas residencias de mayores, donde han sido recibidos entre sonrisas, abrazos y una alegría infinita. Arrecidos de frío tras su largo viaje desde tierras más cálidas, los monarcas no han dudado en detenerse para compartir su magia y su inmenso cariño, con miradas cómplices y bonitos gestos que hablaron por sí solos.

Jornada entrañable

La visita ha tenido lugar en las residencias Rosalba, AFAM y El Prado, donde los ancianos se han convertido en los auténticos protagonistas de una jornada entrañable y llena de ilusión. La edil de Festejos, Ana Aragoneses, ha acompañado a la comitiva real en este recorrido tan especial, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones navideñas y de hacer llegar el espíritu de estas fechas a todos los rincones de la localidad, especialmente a quienes más lo agradecen.

Los Reyes Magos ya están aquí

Los Reyes Magos visitan a los mayores de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

