Teatro María Luisa
Mérida no concibe la Navidad sin El Lago de los Cisnes y la elegancia del ballet
La función emocionó al público emeritense
«El lago de los cisnes», el ballet más popular de la historia, volvió a marcar un año más la Navidad en Mérida con una función que emocionó al público y triunfó en el Teatro María Luisa. La representación se celebró ayer de la mano del Ballet Clásico Internacional, siguiendo la propuesta artística de Tatiana Solovieva, y contó con una notable respuesta de la gente.
A todos los públicos
La obra, de dos horas de duración, estuvo dirigida a todos los públicos y volvió a poner de manifiesto la calidad de una puesta en escena avalada por numerosos reconocimientos, entre ellos tres galardones al Mejor Espectáculo de Danza del Teatro de Rojas de Toledo (2013, 2015 y 2018) y el Premio al Mejor Espectáculo de Danza de Vigo en 2008, ambos elegidos por votación popular, en una noche en la que Mérida se dejó llevar por la música, la emoción y la elegancia del ballet.
