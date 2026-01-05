Humor y vida
Paz Padilla se abrirá en canal ante el público de Mérida con su espectáculo más personal
El show se representará el próximo 16 de enero a las 20.00 de la tarde en el Palacio de Congresos
La actriz y humorista gaditana Paz Padilla llevará el próximo 16 de enero al Palacio de Congresos de la capital extremeña, así como a otros muchos escenarios de España, su espectáculo El humor de mi vida, una obra basada en el libro homónimo con la que abordará la pérdida y el duelo desde el humor. La función comenzará a las 20.00 de la tarde, con apertura de puertas a las 19.00 horas, y las entradas tendrán un precio desde 16 euros. En este show, Padilla compartirá con el público el proceso personal que ha vivido tras la muerte de Antonio, el amor de su vida, en un relato íntimo que combinará mucha emoción y comedia.
Mirar de frente al duelo
Lejos de plantear una tragedia romántica, la artista propondrá un viaje emocional marcado por el humor como herramienta para afrontar la pérdida y reflexionar sobre la muerte, un tema que, según plantea la obra, la sociedad suele evitar por miedo. A lo largo del espectáculo, Paz invitará al público a mirar de frente el duelo y la ausencia desde una perspectiva vitalista, con un tono cercano y muy sincero, fiel a su estilo, en una función que alternará la risa con momentos de pensamientos profundos.
- El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
- Los sanitarios salvan la vida a dos hombres tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias en la San Silvestre de Mérida
- El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera sus cráteras y cierra una herida patrimonial
- Mérida celebra la suerte: así impulsa la Lotería Nacional la economía y la ilusión en la ciudad
- Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
- Cargue usted con el Mochuelo: cuando la Navidad convierte a Mérida en la capital de la solidaridad
- La Pajarita de Mérida vuelve a ser sinónimo de suerte con otro primer premio de la Lotería Nacional
- Los dos hombres atendidos por parada cardiorrespiratoria en la San Silvestre de Mérida continúan en la UCI