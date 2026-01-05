Paz Padilla se abrirá en canal ante el público de Mérida con su espectáculo más personal

La actriz y humorista gaditana Paz Padilla llevará el próximo 16 de enero al Palacio de Congresos de la capital extremeña, así como a otros muchos escenarios de España, su espectáculo El humor de mi vida, una obra basada en el libro homónimo con la que abordará la pérdida y el duelo desde el humor. La función comenzará a las 20.00 de la tarde, con apertura de puertas a las 19.00 horas, y las entradas tendrán un precio desde 16 euros. En este show, Padilla compartirá con el público el proceso personal que ha vivido tras la muerte de Antonio, el amor de su vida, en un relato íntimo que combinará mucha emoción y comedia.

Mirar de frente al duelo

Lejos de plantear una tragedia romántica, la artista propondrá un viaje emocional marcado por el humor como herramienta para afrontar la pérdida y reflexionar sobre la muerte, un tema que, según plantea la obra, la sociedad suele evitar por miedo. A lo largo del espectáculo, Paz invitará al público a mirar de frente el duelo y la ausencia desde una perspectiva vitalista, con un tono cercano y muy sincero, fiel a su estilo, en una función que alternará la risa con momentos de pensamientos profundos.