Navidad
Los hogares de Mérida despiertan la alegría de los más pequeños con los Reyes
Muchos han salido a las calles para estrenar los juguetes
La alegría desbordada al ver los regalos junto al árbol, el ruido del papel al romperse y las prisas por abrir el siguiente paquete. La magia del 6 de enero ha vuelto a inundar los hogares de Mérida en una mañana en la que los más pequeños han sido los principales protagonistas. Puzzles, muñecas, juegos, dinosaurios, libros o patinetes han esperado pacientemente dentro de cajas que, por unas horas, se han convertido en cofres del tesoro a la espera de que fueran localizados.
Tras descubrir los regalos y, como es tradición en el Día de Reyes, numerosos niños y niñas han salido a las calles de la capital extremeña a estrenarlos, pues el próximo jueves tendrán que volver al colegio y tienen que aprovechar lo poco que resta de las vacaciones para exprimir la diversión de los juguetes. De hecho, la jornada con bajas temperaturas que se está registrando en la ciudad no ha impedido que los coches teledirigidos, las bicicletas y los balones estén tomando las plazas.
