Exposición en el centro cultural Santo Domingo
Oskar Alvarado redescubre Deleitosa en Mérida desde la memoria y la fotografía contemporánea
El fotógrafo expone su visión de esta localidad cacereña ligada a sus raíces familiares
El fotógrafo vitoriano Oskar Alvarado inauguró ayer en Mérida la exposición Where fireflies unfold, un proyecto en el que indaga en las nuevas realidades que conviven en Deleitosa, localidad cacereña ligada a sus raíces familiares y a su propio imaginario personal. En concreto, la muestra fotográfica podrá visitarse hasta el próximo 13 de febrero en el centro cultural Santo Domingo de la ciudad, con entrada libre.
Según recuerda el artista, aparte de ser el lugar de nacimiento de sus padres, abuelos, bisabuelos y demás antepasados, Deleitosa es el pueblo que eligió el estadounidense Eugene Smith para realizar su ensayo fotográfico 'Spanish Village' en 1950. Sin embargo, el autor extremeño se distancia deliberadamente de aquella mirada que convirtió al municipio en símbolo del atraso social y económico de la España rural de mediados del siglo XX.
Visión subjetiva
Lejos de reproducir esos referentes, Alvarado propone una visión subjetiva y contemporánea, construida a partir de experiencias personales, recuerdos, espacios y ausencias. Su trabajo reflexiona sobre la relación emocional con el territorio, la identidad y la memoria, y sobre cómo los lugares siguen hablándonos a través de quienes los habitan o de quienes ya no están.
Where fireflies unfold se presenta así como un ejercicio íntimo de exploración visual, donde pasado y presente dialogan desde una mirada poética y personal sobre el mundo rural. La exposición está promovida por Fundación CB, en el marco del Club Negativo, que busca ofrecer durante el transcurso del año un calendario de actividades abiertas y gratuitas (charlas, talleres, exposiciones personales y colectivas, proyectos fotográficos…) dirigidas a la comunidad cultural y fotográfica de la región.
- El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
- Los sanitarios salvan la vida a dos hombres tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias en la San Silvestre de Mérida
- El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera sus cráteras y cierra una herida patrimonial
- Mérida celebra la suerte: así impulsa la Lotería Nacional la economía y la ilusión en la ciudad
- Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
- Moverse el 5 de enero por Mérida será complicado: estos son los cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes
- La Pajarita de Mérida vuelve a ser sinónimo de suerte con otro primer premio de la Lotería Nacional
- Los dos hombres atendidos por parada cardiorrespiratoria en la San Silvestre de Mérida continúan en la UCI