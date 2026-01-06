Oskar Alvarado redescubre Deleitosa en Mérida desde la memoria y la fotografía contemporánea

El fotógrafo vitoriano Oskar Alvarado inauguró ayer en Mérida la exposición Where fireflies unfold, un proyecto en el que indaga en las nuevas realidades que conviven en Deleitosa, localidad cacereña ligada a sus raíces familiares y a su propio imaginario personal. En concreto, la muestra fotográfica podrá visitarse hasta el próximo 13 de febrero en el centro cultural Santo Domingo de la ciudad, con entrada libre.

Según recuerda el artista, aparte de ser el lugar de nacimiento de sus padres, abuelos, bisabuelos y demás antepasados, Deleitosa es el pueblo que eligió el estadounidense Eugene Smith para realizar su ensayo fotográfico 'Spanish Village' en 1950. Sin embargo, el autor extremeño se distancia deliberadamente de aquella mirada que convirtió al municipio en símbolo del atraso social y económico de la España rural de mediados del siglo XX.

Visión subjetiva

Lejos de reproducir esos referentes, Alvarado propone una visión subjetiva y contemporánea, construida a partir de experiencias personales, recuerdos, espacios y ausencias. Su trabajo reflexiona sobre la relación emocional con el territorio, la identidad y la memoria, y sobre cómo los lugares siguen hablándonos a través de quienes los habitan o de quienes ya no están.

Where fireflies unfold se presenta así como un ejercicio íntimo de exploración visual, donde pasado y presente dialogan desde una mirada poética y personal sobre el mundo rural. La exposición está promovida por Fundación CB, en el marco del Club Negativo, que busca ofrecer durante el transcurso del año un calendario de actividades abiertas y gratuitas (charlas, talleres, exposiciones personales y colectivas, proyectos fotográficos…) dirigidas a la comunidad cultural y fotográfica de la región.