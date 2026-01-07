Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: "Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio"

Este año desaparecerá el Bar Marcelino de mi calle, hoy Toledo, antes 18 de Julio. Y con él se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio.

Cada mañana empezaba allí el día. Ir a comprar el periódico con el olor a café recién hecho marcando la hora exacta en que la calle despertaba. El bar era un termómetro: si estaba lleno, el día venía animado; si estaba en calma, parecía domingo aunque fuera martes.

Mis hermanos allí viendo a su Atleti. Qué tardes aquellas. La que se formaba ganara o perdiera, pero lo importante era estar juntos, discutir las jugadas, reírse del árbitro volver a casa con la garganta tomada y el corazón contento.

Cuando yo ensayaba en la Sala Trajano, en el descanso, entraba a mediodía con mis compañer@s, cansada y feliz y nos sentábamos a tomar una cervecita con sus buenos aperitivos. Era un ritual sencillo, pero imprescindible. Un paréntesis entre la ficción del escenario y la vida real, que allí sabía mejor.

El edificio va a desaparecer, como desaparecieron las voces en la esquina, la calle un poco más apagada sin sus luces.

Eran otros tiempos. Y no porque fueran mejores, sino porque eran nuestros. Y porque lugares como el Bar Marcelino no sólo daban cafés y cervezas: daban recuerdos. Y esos, aunque el edificio desaparezca, no hay quien los derribe.

Ana Trinidad Martín es actriz, productora y directora de proyectos en Triclinium Teatro