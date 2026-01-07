CSIF denuncia temperaturas de hasta 13 grados en la unidad de reparto de Correos en Mérida

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en la Administración pública extremeña, ha reclamado este miércoles a Correos una evaluación urgente de riesgos laborales por las bajas temperaturas que aseguran estar soportando los trabajadores de reparto de Mérida en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA), que se encuentra ubicado en el polígono industrial El Prado.

Según ha denunciado el sindicato, más de una veintena de carteros llevan tres semanas trabajando con temperaturas por debajo de los mínimos legales, registrándose valores inferiores a los 15 grados en el interior del edificio desde el pasado 23 de diciembre. La normativa establece que, en trabajos sedentarios como los que se realizan en estas dependencias, la temperatura ambiental debe situarse entre 17 y 24 grados centígrados.

El delegado sindical de CSIF en Correos, Luis Panduro, ha explicado que, tras las quejas trasladadas por el sindicato, la empresa realizó labores de reparación en el sistema de climatización el pasado 26 de diciembre, aunque estas actuaciones han resultado insuficientes. De hecho, este miércoles 7 de enero, el termómetro del centro marcaba 13,1 grados, muy por debajo del umbral establecido.

Solicitud formal

Ante esta situación, CSIF ha remitido un escrito formal al Comité de Seguridad y Salud Laboral de Correos en la provincia de Badajoz para exigir "una evaluación inmediata de los riesgos derivados de la exposición prolongada al frío, especialmente teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas apuntan a la continuidad de las bajas temperaturas propias de esta época del año".

“El problema térmico del CTA de Mérida debe solucionarse de manera inmediata para evitar consecuencias en la salud de los trabajadores”, ha señalado Panduro, quien ha reclamado la adopción de medidas urgentes y eficaces que garanticen una temperatura estable en la unidad de reparto “dentro de los rangos legales”.