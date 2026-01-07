Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actuación de la Policía Nacional

Detenido en Mérida tras golpear a un hombre de 63 años en plena calle para robarle el bolso

El arrestado es un varón de 56 años que cuenta con numerosos antecedentes

Vehículo de la Policía Nacional.

Vehículo de la Policía Nacional. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Mérida, detuvieron el pasado 2 de enero por la mañana un hombre de 56 años como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación. El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial tras la instrucción del pertinente atestado.

Según ha informado este miércoles la Policía Nacional, una persona advirtió a los agentes que un hombre se acercó a la víctima por la espalda y le propinó un fuerte tirón del bolso que portaba, lo que provocó que esta cayera al suelo tras un forcejeo en la calle Santa Eulalia, mientras que el autor huyó a la carrera del lugar.

Herido leve

Los policías localizaron a la víctima del hecho, un varón de 63 años, quien precisó atención sanitaria leve debido a la caída y aportó una descripción física del presunto responsable, así como los testigos que se encontraban en la zona, siendo uno de estos quien facilitó la dirección exacta de huida.

Noticias relacionadas y más

Gracias a estas descripciones, en una calle adyacente se localizó a una persona que coincidía plenamente, motivo por el que los agentes solicitaron su plena identificación y comprobación de sus pertenencias, entre las que se encontraban todos los efectos sustraídos previamente, motivo por el que procedieron a su detención.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
  2. Los sanitarios salvan la vida a dos hombres tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias en la San Silvestre de Mérida
  3. El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera sus cráteras y cierra una herida patrimonial
  4. Mérida celebra la suerte: así impulsa la Lotería Nacional la economía y la ilusión en la ciudad
  5. Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
  6. Moverse el 5 de enero por Mérida será complicado: estos son los cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes
  7. La Pajarita de Mérida vuelve a ser sinónimo de suerte con otro primer premio de la Lotería Nacional
  8. Los dos hombres atendidos por parada cardiorrespiratoria en la San Silvestre de Mérida continúan en la UCI

Detenido en Mérida tras golpear a un hombre de 63 años en plena calle para robarle el bolso

Detenido en Mérida tras golpear a un hombre de 63 años en plena calle para robarle el bolso

Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: "Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio"

Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: "Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio"

Oskar Alvarado redescubre Deleitosa en Mérida desde la memoria y la fotografía contemporánea

Oskar Alvarado redescubre Deleitosa en Mérida desde la memoria y la fotografía contemporánea

Los hogares de Mérida despiertan la alegría de los más pequeños con los Reyes

Los hogares de Mérida despiertan la alegría de los más pequeños con los Reyes

El Hospital de Mérida se llena de magia con la visita de los Reyes Magos

El Hospital de Mérida se llena de magia con la visita de los Reyes Magos

Caramelos voladores y magia real en las calles de Mérida

Caramelos voladores y magia real en las calles de Mérida

El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio

El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio

Reyes de infancia lenta, de una Mérida cercana y de corazón grande

Reyes de infancia lenta, de una Mérida cercana y de corazón grande
Tracking Pixel Contents