La residencia El Prado de Mérida contará con nuevo mobiliario tras las obras de reforma

Mejoras en la atención a los mayores. La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha sacado a licitación pública el contrato para el suministro de mobiliario del centro residencial El Prado de Mérida, con un presupuesto base de 284.114,18 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de los trabajos de ocho meses. Según lo publicado en la plataforma de contratación estatal, las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de enero.

El pliego de prescripciones técnicas indica que la actuación permitirá completar la reciente reforma del edificio, que ha contemplado la mejora de las habitaciones, pero no incluía la renovación del mobiliario ni del material geriátrico, que actualmente se encuentra "obsoleto o en muy mal estado de conservación". De esta forma, el objetivo es dotar a las estancias de un equipamiento ergonómico, funcional y adaptado a las necesidades de las personas residentes, avanzando en su modernización.

El mobiliario

El contrato contempla el suministro de un conjunto integrado de mobiliario para las habitaciones del centro, ajustado a las características y al espacio disponible en cada una de ellas. En concreto, se prevé la adquisición de 78 camas terapéuticas articuladas, 164 mesillas de noche con atril, 92 sinfonieres de cuatro cajones, 108 mesas cuadradas, 10 mesas redondas, 146 sillones y 35 colchones.

Además del suministro, la licitación incluye la entrega, montaje e instalación del mobiliario, así como la retirada y destrucción del material sustituido, la gestión de los residuos generados y la posterior gestión de la garantía y la formación, en caso de ser necesaria. Con esta inversión, la Junta de Extremadura pretende mejorar la calidad asistencial y las condiciones de vida de los usuarios del centro residencial El Prado, uno de los principales recursos públicos de atención a personas mayores en la capital autonómica.