Nueva queja tras la del CSIF

CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo el frío en el centro de reparto de Correos en Mérida

Considera que los trabajadores sufren unas "condiciones laborales inaceptables" por la falta de calefacción y advierte de paros en las actividad

CTA de Correos en Mérida.

CTA de Correos en Mérida. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El sindicato CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la "falta de calefacción y las condiciones laborales inaceptables" que sufren los trabajadores en el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos de Mérida (CTA), que se encuentra situado en el Polígono Industrial El Prado. Se suma así a la queja que trasladó ayer CSIF en este sentido, que reclama una evaluación urgente de riesgos laborales por las bajas temperaturas que aseguran estar soportando los trabajadores de reparto.

Por su parte, CCOO sostiene que los trabajadores de las áreas de producción, distribución y logística sufren desde el 26 de diciembre las consecuencias de la falta de calefacción, "dificultando su labor y poniendo en peligro la salud y el bienestar del personal". Según señala en nota de prensa, la situación es "especialmente grave si se tiene en cuenta que los días más fríos de la temporada han coincidido con la falta de calefacción", lo que ha obligado a los trabajadores a "realizar su labor en condiciones muy difíciles".

Sin respuesta

En esta línea, el sindicato considera "inaceptable que la empresa, a pesar de sus intentos, no haya sido capaz de encontrar una solución alternativa para garantizar la seguridad y el bienestar de sus empleados". Explica que ya el 26 de diciembre contactó telefónicamente con Relaciones Laborales del área Centro para alertar de la situación y el 30 de diciembre, se presentó un escrito a la empresa para reiterar la urgencia del asunto.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el 5 de enero se presentó una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo, por lo que lamenta que "a pesar de todo, la situación sigue sin resolverse". Recuerda CCOO que según el protocolo de actuación por bajas temperaturas, los trabajadores "tienen derecho a realizar descansos para protegerse del frío", por lo que les insta a hacer uso de este derecho y no poner en riesgo su salud. Advierte que si la situación persiste, "instará a los trabajadores a parar la actividad hasta que se resuelva el problema".

