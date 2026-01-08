Adjudicación del contrato
Cubillana construirá la glorieta en el entorno de Los Milagros de Mérida que mejorará la seguridad vial
La empresa acometerá los trabajos por un importe de 234.855,43 euros, con los impuestos incluidos
La empresa Cubillana acometerá las obras de una nueva glorieta en una zona de Mérida en la que los conductores tienen que tener especial cuidado. Según la propuesta de la mesa de contratación publicada en el perfil del contratante, la constructora ejecutará estos trabajos por un importe de 234.855,43 euros, con los impuestos incluidos. El plazo para llevarlos a cabo será de tres meses contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato en documento administrativo.
En concreto, la rotonda se va a construir en la confluencia de las calles Florencia Gil, Setúbal y Arenal de Pancaliente, que se ubica en la zona próxima al puente peatonal junto al acueducto de Los Milagros y que en la actualidad cuenta con una isleta central ajardinada. Esta solución, dada las dimensiones del viario, implica la realización de giros con poco radio, por lo que los vehículos "suelen invadir el carril del sentido contrario".
Confusión
"A pesar de que la señalización de la intersección existente es correcta para la ordenación del tráfico, la morfología en sí genera no pocas veces confusión de los conductores", recoge el pliego de prescripciones técnicas del contrato. Por este motivo, el objetivo de este contrato es la remodelación de esta intersección para transformarla en una de tipo glorieta, que aumente su capacidad y mejore las condiciones de seguridad vial de la misma.
