Cine
'La historia interminable' llegará este viernes al teatro María Luisa de Mérida
La película se proyectará en dos pases y el precio de la entrada será de tres euros
El Periódico Extremadua
Los amantes del cine clásico y la fantasía tienen una cita imprescindible el próximo viernes 10 de enero en el Teatro María Luisa de Mérida. La película alemana de 1984 'La historia interminable', dirigida por Wolfgang Petersen, se proyectará al público en dos pases: a las 12 y 18 horas. Las entradas tendrán un precio de tres euros, disponibles exclusivamente en taquilla, y lo recaudado se destinará íntegramente a la Fundación Cris Contra el Cáncer para apoyar la investigación oncológica.
Basada en la célebre novela de Michael Ende, la cinta narra la historia de Bastian, un niño que, escondido en el desván de su colegio, descubre un libro mágico que relata la destrucción del Reino de Fantasía por la enigmática fuerza conocida como “la Nada”. A medida que avanza en la lectura, Bastian se da cuenta de que la salvación de Fantasía depende de él mismo y de su capacidad para entrar dentro del libro.
Los actores
El reparto incluye a Noah Hathaway, Barret Oliver y Tami Stronach, junto a actores consolidados como Moses Gunn y Thomas Hill. Con una duración de 94 minutos, esta cinta combina elementos de aventura, fantasía e infantil, transportando al espectador a un universo mágico que ha marcado a generaciones. Sin duda, una oportunidad única para revivir la magia de uno de los clásicos del cine europeo y disfrutar en familia de este historia sin fin.
