Mérida reparte imanes de nevera con los teléfonos municipales para facilitar la comunicación ciudadana

Tener a mano los teléfonos municipales más necesarios será ahora más sencillo para los emeritenses, especialmente para las personas mayores. El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una campaña informativa basada en imanes de nevera que recopilan los contactos de los principales servicios públicos, una iniciativa presentada este jueves por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, con el objetivo de facilitar la comunicación de incidencias sin necesidad de recurrir a internet o a las redes sociales.

Según ha explicado la edil, la campaña está pensada para acercar a la población, a través de un formato sencillo y accesible, aquellos servicios “que afectan directamente" al ciudadano. En concreto, los imanes incluyen los teléfonos de emergencias, Policía Local, Aqualia, limpieza y recogida de enseres, jardines, alumbrado público y participación ciudadana. Se trata de “tener algo palpable, que permita acceder a estos servicios sin depender de las nuevas tecnologías”, una cuestión especialmente relevante para las personas mayores o para quienes, por distintas circunstancias, no utilizan redes sociales ni internet de forma habitual.

Distribución

En total, se han elaborado 5.000 ejemplares que se distribuirán con el objetivo de llegar al mayor número posible de emeritenses. La campaña comenzará con las personas mayores, para lo que el consistorio contará con la colaboración de los centros de mayores de la ciudad. Asimismo, se recurrirá a la colaboración de las asociaciones vecinales, a las que se entregarán ejemplares la próxima semana para que puedan repartirlos entre sus vecinas y vecinos.

Los imanes también estarán disponibles en el Centro Cultural Alcazaba y en la concejalía de Participación Ciudadana, donde cualquier persona interesada podrá recoger uno. Por último, Fajardo ha señalado que esta iniciativa surge también con la intención de “llamar la atención sobre la necesidad de comunicar las incidencias que se producen en la ciudad”, facilitando así la relación directa entre la ciudadanía y los servicios municipales.