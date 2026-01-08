Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VenezuelaAeródromo de CáceresHotel HiltonEnergía hidráulicaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Iniciativa del Gobierno local

Mérida reparte imanes de nevera con los teléfonos municipales para facilitar la comunicación ciudadana

Se han elaborado 5.000 ejemplares, que comenzarán a distribuirse entre las personas mayores

La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, este jueves en Mérida.

La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, este jueves en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Tener a mano los teléfonos municipales más necesarios será ahora más sencillo para los emeritenses, especialmente para las personas mayores. El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una campaña informativa basada en imanes de nevera que recopilan los contactos de los principales servicios públicos, una iniciativa presentada este jueves por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, con el objetivo de facilitar la comunicación de incidencias sin necesidad de recurrir a internet o a las redes sociales.

Según ha explicado la edil, la campaña está pensada para acercar a la población, a través de un formato sencillo y accesible, aquellos servicios “que afectan directamente" al ciudadano. En concreto, los imanes incluyen los teléfonos de emergencias, Policía Local, Aqualia, limpieza y recogida de enseres, jardines, alumbrado público y participación ciudadana. Se trata de “tener algo palpable, que permita acceder a estos servicios sin depender de las nuevas tecnologías”, una cuestión especialmente relevante para las personas mayores o para quienes, por distintas circunstancias, no utilizan redes sociales ni internet de forma habitual.

Distribución

En total, se han elaborado 5.000 ejemplares que se distribuirán con el objetivo de llegar al mayor número posible de emeritenses. La campaña comenzará con las personas mayores, para lo que el consistorio contará con la colaboración de los centros de mayores de la ciudad. Asimismo, se recurrirá a la colaboración de las asociaciones vecinales, a las que se entregarán ejemplares la próxima semana para que puedan repartirlos entre sus vecinas y vecinos.

Noticias relacionadas y más

Los imanes también estarán disponibles en el Centro Cultural Alcazaba y en la concejalía de Participación Ciudadana, donde cualquier persona interesada podrá recoger uno. Por último, Fajardo ha señalado que esta iniciativa surge también con la intención de “llamar la atención sobre la necesidad de comunicar las incidencias que se producen en la ciudad”, facilitando así la relación directa entre la ciudadanía y los servicios municipales.

TEMAS

  1. El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
  2. El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera sus cráteras y cierra una herida patrimonial
  3. Mérida celebra la suerte: así impulsa la Lotería Nacional la economía y la ilusión en la ciudad
  4. Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: 'Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio
  5. Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
  6. Moverse el 5 de enero por Mérida será complicado: estos son los cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes
  7. La Pajarita de Mérida vuelve a ser sinónimo de suerte con otro primer premio de la Lotería Nacional
  8. Los sanitarios salvan la vida a dos hombres tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias en la San Silvestre de Mérida

Mérida reparte imanes de nevera con los teléfonos municipales para facilitar la comunicación ciudadana

Mérida reparte imanes de nevera con los teléfonos municipales para facilitar la comunicación ciudadana

Mérida lidera el crecimiento de población en Extremadura: 425 habitantes más hasta los 60.319

Mérida lidera el crecimiento de población en Extremadura: 425 habitantes más hasta los 60.319

'La historia interminable' llegará este viernes al teatro María Luisa de Mérida

'La historia interminable' llegará este viernes al teatro María Luisa de Mérida

Una ayuda extra para incentivar las rebajas en Mérida: 12 horas de parking por 1,49 euros

Una ayuda extra para incentivar las rebajas en Mérida: 12 horas de parking por 1,49 euros

CSIF denuncia temperaturas de hasta 13 grados en la unidad de reparto de Correos en Mérida

CSIF denuncia temperaturas de hasta 13 grados en la unidad de reparto de Correos en Mérida

La residencia El Prado de Mérida contará con nuevo mobiliario tras las obras de reforma

La residencia El Prado de Mérida contará con nuevo mobiliario tras las obras de reforma

Mérida reduce el paro en 221 personas durante 2025 y está por debajo de los 4.400 desempleados

Mérida reduce el paro en 221 personas durante 2025 y está por debajo de los 4.400 desempleados

Detenido en Mérida tras golpear a un hombre de 63 años en plena calle para robarle el bolso

Detenido en Mérida tras golpear a un hombre de 63 años en plena calle para robarle el bolso
Tracking Pixel Contents