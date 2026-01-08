Iniciativa del Gobierno local
Mérida reparte imanes de nevera con los teléfonos municipales para facilitar la comunicación ciudadana
Se han elaborado 5.000 ejemplares, que comenzarán a distribuirse entre las personas mayores
Tener a mano los teléfonos municipales más necesarios será ahora más sencillo para los emeritenses, especialmente para las personas mayores. El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una campaña informativa basada en imanes de nevera que recopilan los contactos de los principales servicios públicos, una iniciativa presentada este jueves por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, con el objetivo de facilitar la comunicación de incidencias sin necesidad de recurrir a internet o a las redes sociales.
Según ha explicado la edil, la campaña está pensada para acercar a la población, a través de un formato sencillo y accesible, aquellos servicios “que afectan directamente" al ciudadano. En concreto, los imanes incluyen los teléfonos de emergencias, Policía Local, Aqualia, limpieza y recogida de enseres, jardines, alumbrado público y participación ciudadana. Se trata de “tener algo palpable, que permita acceder a estos servicios sin depender de las nuevas tecnologías”, una cuestión especialmente relevante para las personas mayores o para quienes, por distintas circunstancias, no utilizan redes sociales ni internet de forma habitual.
Distribución
En total, se han elaborado 5.000 ejemplares que se distribuirán con el objetivo de llegar al mayor número posible de emeritenses. La campaña comenzará con las personas mayores, para lo que el consistorio contará con la colaboración de los centros de mayores de la ciudad. Asimismo, se recurrirá a la colaboración de las asociaciones vecinales, a las que se entregarán ejemplares la próxima semana para que puedan repartirlos entre sus vecinas y vecinos.
Los imanes también estarán disponibles en el Centro Cultural Alcazaba y en la concejalía de Participación Ciudadana, donde cualquier persona interesada podrá recoger uno. Por último, Fajardo ha señalado que esta iniciativa surge también con la intención de “llamar la atención sobre la necesidad de comunicar las incidencias que se producen en la ciudad”, facilitando así la relación directa entre la ciudadanía y los servicios municipales.
- El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
- El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera sus cráteras y cierra una herida patrimonial
- Mérida celebra la suerte: así impulsa la Lotería Nacional la economía y la ilusión en la ciudad
- Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: 'Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio
- Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
- Moverse el 5 de enero por Mérida será complicado: estos son los cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes
- La Pajarita de Mérida vuelve a ser sinónimo de suerte con otro primer premio de la Lotería Nacional
- Los sanitarios salvan la vida a dos hombres tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias en la San Silvestre de Mérida