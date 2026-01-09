Mérida contrata a 37 desempleados durante seis meses para cubrir servicios municipales

El Ayuntamiento de Mérida ha incorporado a 37 personas desempleadas a distintos servicios municipales, a través de una inversión de 520.000 euros procedente del Plan de Empleo impulsado por la Diputación de Badajoz. Los contratos, con una duración de seis meses, se formalizaron entre los días 15 y 16 del pasado mes de diciembre.

El delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha explicado este viernes que los fondos se han destinado a cubrir perfiles vinculados a servicios considerados "esenciales", principalmente en el parque municipal de obras, con trabajos de albañilería, carpintería, electricidad, forja, pintura y servicios múltiples. También se han reforzado las labores de limpieza en edificios municipales y centros educativos.

Colaboración

Fuster ha realizado estas declaraciones en una comparecencia conjunta con el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, en la que ha puesto en valor la colaboración entre administraciones como herramienta para impulsar el empleo. El edil ha subrayado que estas políticas forman parte del modelo de ciudad que defiende el equipo de gobierno local, al considerar el empleo como "un derecho y herramienta de cohesión social, no como un gasto".

En este contexto, el edil ha destacado la evolución del mercado laboral en la capital extremeña, que cerró 2025 con 221 personas menos inscritas en las listas del paro, situando la tasa de desempleo en torno al 15%, lo que supone 13 puntos menos que en 2015, año en el que comenzó el actual mandato municipal. Según Fuster, estos datos responden al desarrollo de “políticas útiles orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

Rural y urbano

Por su parte, Díaz ha destacado que la institución provincial busca “guardar ese equilibrio entre lo rural y lo urbano, luchando contra la despoblación y apostando por unos servicios públicos de calidad”. La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Grandes Ciudades, con el objetivo de complementar las políticas de empleo y cubrir las carencias que otras administraciones no pueden atender, especialmente a través de medidas que puedan implementarse o reforzarse con fondos provinciales.

En el caso de Mérida, la Diputación ha destinado 1,8 millones de euros, repartidos entre un millón en subvenciones y 800.000 euros en corresponsabilidad. En esta línea, ha subrayado el carácter solidario del plan, que garantiza un umbral mínimo de contratación de al menos dos personas por municipio para mejorar los servicios públicos. "Así va a seguir siendo porque la Diputación de Badajoz hace provincia, pero también hace región", ha concluido.