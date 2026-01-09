El Centro Universitario de Mérida logra renovar el sello de calidad por otros seis años

El Centro Universitario de Mérida (CUM) ha renovado la acreditación institucional como centro universitario del Consejo de Universidades que certifica la calidad del centro y de todas las titulaciones oficiales que imparte, tras el informe de la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) que establece estándares de calidad muy exigentes en el ámbito nacional.

La obtención de este sello supone "un reconocimiento a la calidad del sistema de aseguramiento de calidad", ha señalado este viernes la Universidad de Extremadura (UEx) en una nota de prensa. El CUM obtuvo su primera Acreditación Institucional en diciembre de 2019 y ahora, seis años después, la UEx ha recibido la notificación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de la renovación favorable de este reconocimiento, que tendrá una validez por otros seis años más, hasta el 18 de diciembre de 2031.

El director del centro, Pedro José Pardo, ha destacado este viernes que la acreditación es “un indicativo de que la docencia que se imparte es de calidad y cumple con todos los estándares nacionales”. La Aneca ha destacado la gran relación que mantiene el centro con los estudiantes "porque es muy difícil cubrir los puestos de representación del alumnado en las distintas comisiones". En este caso, estaban "casi todos" cubiertos, lo que pone de manifiesto la "buena relación y el cuidado especial en todos los temas docentes".

Recomendación

Como parte de las recomendaciones del informe, el centro pondrá en marcha una comisión externa que integrará a empresas, colegios profesionales y demás instituciones vinculadas a sus egresados, formalizando así relaciones que ya eran muy cercanas. En concreto, el informe recoge que el centro tiene una relación "muy cercana" con empresas, colegios profesionales y todas las instituciones que contratan o tienen relación con sus egresados, pero no estaba "formalizado".

Por su parte, Juan Carlos Peguero, responsable del Sistema de Garantía de Calidad, agradeció el apoyo de la comunidad universitaria y del Vicerrectorado de Calidad, tras un "largo trabajo" que comenzó en mayo. "Ahora trabajaremos para mantener estos buenos resultados. Incidiremos en el apoyo que hemos obtenido por los estudiantes y en nuestro deseo, conforme a lo recibido en nuestro propio informe, de hacernos más visibles en el entorno del centro e incluir los agentes externos", ha subrayado.